Entré a un kiosco a comprar cigarrillos,había un nene llorando de 4 o 5 años porq habia perdido 100pesos ,saco de mi billetera 100 y se los doy,levanta la cabeza me mira serio y me dice,viste los tenías vos 4 ojos,Me agache y le dije despacio,papá noel no existe es tu mamá