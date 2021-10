La historia de Federico Guzmán y Julieta Carbone es digna de una novela de Nicolás Sparks. Un amor que quedó perdido en el tiempo, y 15 años más tarde se reencontrarían por una coincidencia en Perros de la Calle, programa radial encabezado por Andy Kuznetoff ¿Quién lo diría? Todo comenzó cuando él a los 21 años le pidió el teléfono en la terminal de un tren en Constitución con destino a Ezpeleta. Ambos comenzaron a dialogar en el vagón mientras veían las gotas de lluvia caer por la ventana.

Con tal de no interrumpir el mágico encuentro, Federico alargó su trayecto y en lugar de bajar en su estación se bajó en La Plata, el destino de Julieta. Al arribar, el joven flechado le prestó el paraguas que llevaba en su mochila y Julieta le escribió su número en un papel bajo una promesa: “Llamame así vamos a tomar algo y te lo devuelvo”. Se saludaron con un beso y dejaron el resto en manos del azar.

Hasta que una tragedia cortó las alas de Cupido. Él la saludó con un beso y abordó nuevamente el tren en el sentido contrario, pero una estación antes de llegar a Ezpeleta le robaron la mochila. La historia fue reconstruida por el programa tras el llamado de Federico, que contó la historia de aquel amor que quedó barado en el tren. El staff de Perros de la calle no dudó un segundo en programar un reencuentro entre ambos personajes y buscar a Julieta por todos los medios posibles.

.

“Pasados los años, la encontré en Facebook, pero no hubo posibilidad de que me aceptara ni nada por el estilo”, explicó Federico. Volvió a saber de ella hace una semana y media, cuando le escribió a una agente inmobiliaria en la búsqueda de comprar un departamento y detectó que la mujer que le iba a exhibir la propiedad era Julieta.

“Actualmente no estoy casado, todavía ni siquiera nos vimos. Me di cuenta de que es ella por la foto de WhatsApp. La llamé para arreglar ir a visitar uno de estos departamentos, pero el tema es que ella no sabe quién soy yo”, expresó Federico en la entrevista radial. Al instante se comunicaron con ella y concretaron el encuentro, que fue transmitido en vivo por YouTube durante la mañana del viernes.

Julieta Carbone tiene 35 años y es agente inmobiliaria.

Las miradas de ambos quedaron para el recuerdo. Coincidieron en que ambos mantenían el mismo aspecto físico y se mostraron incrédulos ante lo sucedido. “Es una gran anécdota y no es algo normal que viajes en un tren o un bondi, que conozcas a alguien, sepas que está todo bien y después pase eso”, dijo Federico. Julieta le respondió: “Nunca me llamaste, ahora sé por qué”

La charla continuó sin auriculares y micrófonos en la vereda del edificio ubicado en la intersección de Ravignani y Cabrera ¿Seguirá esta historia?

Mira el video