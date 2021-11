Encontrarse con los compañeros de la secundaria, años después de la adolescencia, puede ser toda una experiencia. Podemos imaginar hacia dónde llevó la vida al payaso de la clase, a la chica sobresaliente o al fachero del curso, pero la realidad muchas veces supera la ficción. Una usuaria de Twitter descubrió esto de la peor manera posible, cuando un compañero de la infancia le habló por Instagram en una conversación que se volvió viral.

Desde su cuenta personal, la joven compartió a sus seguidores una captura de pantalla del mensaje que le envió el sujeto, cuya identidad no es revelada. La charla comenzó casual, con el hombre preguntando si de verdad recordaba quién era y riéndose del tiempo que pasó: "Vos seguís igual, onda no te metiste en ningún mambo", le señaló a la mujer.

.

Cuando la joven le preguntó qué fue de su vida, el hombre respondió: "Yo tuve un hijo y ahora está por nacer el segundo. La hice re piola porque yo quería dos varoncitos", afirmó contento. La usuaria respondió con una felicitación que el otro agradeció, antes de tirar una frase lapidaria: "A ver cuando tengo el tercero con vos ahre".

No hace falta decir que la joven quedó más que sorprendida con el giro que tomó la charla. "PERO ????!!!!", exclamó en el tuit viral donde mostró la inaudita conversación con su compañero del cole. El posteo capturó la atención de los internautas en Twitter, reuniendo más de 150 mil 'me gusta's, cerca de 5 mil retuits y cientos de comentarios de los usuarios, que expresaron su sorpresa y dejaron caer varias risas.

"'A ver cuando tengo el tercero con vos' es su manera de chamuyar, ok", señaló decepcionada una cuenta. "Y 2 veces le funcionó jajaja", retrucó otro usuario en un comentario que reunió más de 10 mil interacciones. "Por lo menos no es un padre ausente", "22 años 2 hijos y quiere el tercero.. yo tengo 22 y todavía no se que voy hacer de mi vida jajaja" y "Encima que quiere repoblar el mundo post pandemia..." fueron otras de las reacciones al momento viral.

Mientras algunos usuarios celebraron el "chamuyo" del sujeto, otros señalaron el intento de infidelidad: "Pobre la mina que está embarazada esperando el segundo hijo de alguien que dice que la 'ama'. Espero que esté chat le llegue sin censura y se de cuenta quien tiene al lado", acotó otro usuario. "Moraleja: si eran pelotudos en el cole es muy difícil q no lo sigan siendo", fue la reflexión de la joven detrás del tuit viral.