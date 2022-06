Vanesa, la mamá de El Noba, habló sobre el duro momento que está atravesando por la muerte de su hijo y dio detalles desconocidos por el público

En diálogo con el programa Momento D, la mujer agradeció a la gente, a todas las personas que estuvieron junto a ella desde el accidente de su hijo. “A los amigos de mi hijo, los verdaderos amigos de mi hijo, que estuvieron desde el día cero”, remarcó Vanesa.

.

Luego agregó: “La verdad que no tengo palabras, yo sigo esperando que mi hijo venga. Pero bueno, mi familia me vino a acompañar, como que lo voy pasando, pero hay momentos que no caigo, yo sigo esperando que mi hijo me mande un mensaje”.

“Es algo inexplicable el amor de la gente, el respeto, el cariño genuino que le daban a mi hijo, la gente que lo vino a ver desde temprano, fue impresionante”, profundizó.

Pero eso no fue todo, sino que además dio detalles de la situación del cuerpo de su hijo actualmente: “Hoy fui a verlo y no pude verlo porque estaba lleno de gente, me tuve que volver. No me gusta, en realidad yo lo que quería era cremarlo y tirarlo en su caravana, no lo pude hacer por temas legales”.

“Pero yo sé que lo voy a hacer, porque a mi hijo no le gustaba estar encerrado, mi hijo era totalmente libre. Por eso ayer le pedí perdón por haberlo dejado ahí, porque a él no le gustaba estar encerrado, pero es lo que me toca en este momento”, concluyó la madre.

Dolor y conmoción por la muerte de "El Noba"

Lautaro Coronel, músico, conocido como “El Noba”, murió el pasado viernes 3 en el Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela, donde se encontraba internado luego de haber sufrido un accidente con su moto el pasado 24 de mayo, según confirmaron autoridades médicas. El joven de 25 años tenía una hija y un promisorio futuro en la escena de la "Cumbia 420", de la que era uno de los referentes junto a L-Gante y Perro Primo.

.

El joven chocó contra un Peugeot 308 e impactó contra el asfalto sin el casco reglamentario. Dos testigos indicaron que el cantante paseaba con su moto haciendo wheelie.

Un día antes del accidente, El Noba posteó a sus seguidores de Instagram la noticia de su nueva adquisición, un terreno para construir una casa. “Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida. Gracias por escucharme. Gracias por bancarme”, había escrito.