Si nunca te familiarizaste con el tema, el pasillo de toallitas menstruales puede parecer un campo minado. Encontrar el producto indicado entre los miles de colores, tamaños, fragancias y marcas diferentes puede parecer una misión imposible, pero existen maneras de garantizar el éxito en este íntimo encargo. La solución que se viralizó en Twitter, sin embargo, no es de lo más ortodoxa.

El momento viral comenzó con la historia de una usuario de la plataforma, que llamó la atención de los demás internautas cuando compartió la técnica que implementó su pareja para identificar el tamaño correcto de toallita menstrual: "Acabo de recordar aquella vez que le pedí a un novio que me fuera a comprar toallitas, y cuando la farmacéutica le preguntó cuáles quería le respondió 'NO SE EL TALLE, COMO PARA VOS'".

"Él te sacaba el talle a ojo de vagina, mi vida, le mando un beso", concluyó tiernamente la protagonista. El posteo no tardó en viralizarse, superando los 47 mil 'me gusta's y los 800 retweets. Como siempre, lo mejor del momento viral fueron las respuestas debajo del tuit, que se llenaron de divertidas anécdotas sobre los viajes de las parejas a la farmacia.

La respuesta de los usuarios de Twitter

Mientras muchas mujeres expresaron su empatía con la experiencia de la twittera, varias decidieron compartir sus propias vivencias con el dilema de las toallitas, resultando en varias joyitas. Una de las interpeladas compartió una historia llena de argentinismo: "A mí me trajo protectores diarios porque decían 20 unidades y las toallitas decían 8 unidades".

La mayoría de los comentarios recordaron los encargos fallidos con humor, pero con los precios que tienen los productos menstruales dichos percances no siempre son divertidos: "Una vez lo mande a novio a buscar toallitas y me trajo un paquete de 8 toallitas nocturnas PARA INCONTINENCIA URINARIA de 980 mangos casi me agarra un infarto y un acv juntos", recordó otro comentario.

Otra acotación nos recuerda que ante la duda siempre vale preguntar, y con un encargo tan íntimo nunca está de más pedir ayuda; aunque el tema pueda resultar embarazoso: "Comprando unas en walmart con mi papá se nos acerca un hombre a preguntarnos que toallitas eran mejores, él sin pensarla le empezó a explicar la diferencia entre alas y sin alas y al final de la explicación le recomendó unas toallitas que podrían serviles a la hija".

Entre los comentarios femeninos, algunos hombres también se sumaron al momento viral para compartir el otro lado de la historia: "A mi me pasó con mi hermana. Me pidió que le compre toallitas 'grandes', es lo único que me acordaba...fui, le pedí las más grandes que tengan y volví, cuando se las di se entregó a cagar de risa...era toallitas post parto! Hasta el día de hoy es anécdota entre hermanos", contó un twittero.

Otro de los comentarios masculinos recordó su intento de aplicar algo de lógica práctica a la compra, con resultados poco exitosos: "la primera vez que me mandaron a comprar agarré unas nocturnas pensando que se la bancaban más… cuando la piba abrió el paquete me mostró que eran un fucking pañal", redactó entretenido.