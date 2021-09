Argentina es famosa por sus deliciosos cortes vacunos. Restaurantes de todas partes del mundo reconocen la calidad de la carne argentina y la exportan para servirla en sus propios locales. Para el ciudadano de a pie, sin embargo, la misma se transformó en un lujo que no todos pueden costear. Y cuando sumás los altos precios con la delicada situación económica que atraviesa el país, te queda un tuit viral.

Este jueves, una usuario en la popular red del pajarito compartió su insólita respuesta a la pregunta que conocidos le hacen acerca de su nueva dieta. Desde la cuenta @RegaloGatites, redactó: "Me preguntaron si me había vuelto vegana o vegetariana porque dejé de comer carne, les dije que si porque me daba vergüenza decir que soy monotributista".

Me preguntaron si me había vuelto vegana o vegetariana porque dejé de comer carne, les dije que si porque me daba vergüenza decir que soy monotributista. — Gatites. (@RegaloGatites) September 2, 2021

El inocente posteo llamó la atención de los internautas, que a pocas horas de su publicación le dejaron más de 15,4 mil "me gusta" y casi 1.000 retuits. Pero, como siempre, lo mejor del momento viral fueron las respuestas. "Que buen tuit, argento en su máxima expresión", comentó un usuario, resumiendo el sentimiento de la oleada de respuestas que siguieron al tuit viral.

La respuesta de los usuarios en Twitter

Los primeros en sentirse identificados fueron los monotributistas, quienes expresaron su simpatía bajo el posteo: "Los monotributustas somos vegetarianos y a fin de mes siempre nos volvemos crudiveganos. 1 zanahoria y chau", "Somos unos cuantos que nos estamos volviendo vegetarianos a la fuerza jaja" y "Vegana por obligación no por elección" fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, no todos parecen pasarla igual de mal: "Yo soy monotributista y este finde tengo un corderito a la estaca con cata vertical de Cabernet Sauvignon...", presumió otro usuario, quien se ganó sus propios comentarios, ligeramente más negativos.

A los monotributistas no tardaron en sumarse las demás ocupaciones que no llegan a costear el corte de carne todos los domingos: "Y yo jubilada estamos igual", "O estudiante....", "Somos unos cuantos que nos estamos volviendo vegetarianos a la fuerza jaja". En una nota mas sombría debido al marco de la presente crisis pandémica, una internauta de Misiones comentó: "...les dije que di porque me daba vergüenza decir que soy personal de salud".

Por su parte, la cuenta detrás del tuit se tomó los 15 minutos de fama con tranquilidad, asegurando a los pocos comentarios que le criticaron el ocultar su trabajo: "Es un chiste, hermana. Mira si me va a dar vergüenza trabajar".