En las últimas horas de este miércoles, la experimentada jugadora de Las Leonas Sofía Maccari denunció en las redes sociales que fue víctima de un robo mientras iba en su auto por la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires. Entre las pertenencias que se llevaron los dos hombres armados estaba su medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso LA MEDALLA OLÍMPICA. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info" expresó la deportista en su cuenta de Instagram.

La jugadora de las Leonas Sofia Maccari denunció en las redes que fue asaltada y se llevaron su medalla olímpica (Captura instagram).

Maccari reconoció que durante el robo se asustó porque fue muy rápido y señaló que una vez que se fueron los delincuentes con su vehículo, recibió la ayuda de los vecinos de la zona para denunciar el hecho con la Policía. Además, cree que será muy difícil recuperar la medalla olímpica.

“Me asusté mucho durante el asalto. Cuando se fueron, los vecinos del lugar llamaron a la Policía. Fuimos a hacer la denuncia. Dudo que aparezca la medalla”, Hata el momento por el robo hay un detenido. En ese sentido, la Leona esperar que los ladrones la devuelvan o que las fuerzas de seguridad logren encontrala.

“Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendrá, dónde estará ahora. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica", destacó Maccari en una nota con TN.

Y agregó: "Después lo otro obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo”.

En ese sentido, la Leona recalcó que haber perdido algo que es muy importante para ella. Principalmente por todo el esfuerzo que conllevo en lo grupal obtener un premio tan invaluable como lo es una medalla olímpica.

Sofía Maccari ganó dos medallas de plata a lo largo de su carrera: en Londres 2012 y Tokio 2020.

“Es algo que el que lo tenga en la mano no la puede vender ni sacar provecho de nada porque en el momento que la pongas a la venta la gente obviamente la va a ver. Seguramente no sabe el esfuerzo que hace uno para conseguir eso. Toda la gente detrás del equipo. Tiene muchos sentimientos. Uno la ve así y piensa que es un pedazo de nada, pero adentro tiene muchas cosas”, se lamentó Maccari.

Sofía Maccari fue una pieza importante en el equipo comandado por Carlos Retegui y que obtuvo la medalla plateada en la última cita olímpica, luego de caer en la final 3-1 frente a Países Bajos.

Por su parte, la experimentada jugadora de 37 años hasta este miércoles tenía en su poder dos medallas de plata de los Juegos Olímpicos. Las cuales obtuvo cuando fue parte del equipo que se quedó con la presea en Londres 2012 y la reciente en Tokio 2020.