Mucho se escucha de la generación "ni ni", que ni estudia ni trabaja, pero justo en el Día del Estudiante, Twitter recordó el caso de una chica que acababa de ser asaltada, les pidió a los 'chorros' que le devolvieran los apuntes de la facultad y ellos se los dieron.

El hecho ocurrió en La Plata, en junio del año pasado, cuando la chica, Luz estaba llegando a su vivienda y fue abordada por los ladrones. Crónica HD, habló con la víctima en su momento y ella confirmó lo ocurrido.

"Hablé con los delincuentes. No fue una negociación porque estamos hablando de un robo que pasó en menos de un minuto. Los chicos me pidieron el celular y la billetera. Yo a la billetera la tenía en la mochila. El chico que manejaba estaba tan apurado que me dice: dame la mochila. Yo le dije que no y tranquilamente saqué la billetera y se la di. Lo que más me importaba era la libreta universitaria y los apuntes", contó en su momento a Chiche Gelblung.

Se volvió viral en Twitter

Pese a que este incidente ocurrió hace más de un año, con motivo del Día del Estudiante un tuitero volvió a traerlo a la luz en forma de meme. “Feliz día del estudiante sólo a ella”, le dedicó y en cuestión de horas tuvo miles de retuits y más de 70 mil “me gusta”.

Me interpela. Una vez me robaron y yo les pedía "por favor los planos firmados no!!" Me comí unos golpes, obvio. Y me quedé con los planos. — Flor �� (@flor_scalise) September 22, 2021

“Cuando me asaltaron con arma y todo tuve el valor de pedir sacar los papeles de la obra social. No hay tiro que duela como hacer los trámites en el subsidio de salud”, contó Nati Rivadeo. “Tuve varios robos, en el primero me tiré cuerpo a tierra, en el segundo pedí la cédula verde y me la dejaron sacar, algunos no me acuerdo, pero en el último les expliqué como arrancar el auto que era diésel”, aportó Andrea Manjon.

Yo viendo que los ladrones se llevaron todo , menos la tarea pic.twitter.com/P9Q90ZQ7yH — Soriaoka (@FacundoSoriaoka) September 22, 2021

Luz no es la única estudiante aplicada, otra tuitera contó lo que le pasó a un amigo. “A un compañero de la facultad le robaron el auto. Pidió sacar la mochila en la que tenía los apuntes porque rendía el día siguiente. Se la dieron. Sí, aprobó, era muy genio. Siempre le iba bien, yo estaba sorprendida por cómo pudo hacer todo”, aseguró orgullosa.

A mí me robaron mientras llevaba un libro en la mano... A sangre fría... Posta. No me lo robaron — E.D.N. (@edu4rd0i6) September 22, 2021

