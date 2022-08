Silvia Süller y Silvio Soldán formaron una de las parejas más emblemáticas del espectáculo, durante la década del 80. En su momento de mayor esplendor, dieron a luz a su hijo Christian, quien tuvo que atravesar varios escándalos mediáticos en su adolescencia, luego de que su mamá le iniciará un juicio por “abandono de personas”. Conoce qué es de su vida y cómo avanzó la relación con sus padres.

La icónica pareja se conoció en “Grandes Valores del Tango” y, rápidamente, lograron conquistar el cariño del público. Su amor se llevó toda la atención de la farándula, pero así como fue intenso su matrimonio, también lo fue el momento en que decidieron separarse.

Su hijo, que ya tiene 31 años, no pudo escaparle al escandaloso divorcio. Las peleas entre ambos terminaron por afectar su vida cotidiana y tuvo que elegir con cuál de ellos continuaría la relación. Hoy en día no reniega de sus orígenes, pero decide mantener un bajo perfil alejado de su madre, Silvia Suller, pese a un corto reencuentro.



Silvia Süller y Silvio Soldán, junto con su hijo Christian.





El presente de Christian, hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán

“Christian es una maravilla: estudia, trabaja, es la luz de mi vida. Es empresario gastronómico, se dedica a eso y le va muy bien. Siempre fue muy estudioso. Es licenciado en administración de empresas y vive con su novia, que es un encanto de chica”, describió el locutor, en diálogo con Detrás de Escena (AM 540).

No es la primera vez que Soldán se muestra orgulloso por los logros de su hijo y lo que él ha generado por fuera de los medios de comunicación. A diferencia de su madre, mantiene una relación afectuosa y cercana con Christian, con quien convivió gran parte de su vida.



La relación de Silvio Soldán con su hijo Christian.

Por eso, cada vez que se encuentra en una entrevista pública, suele expresar su admiración y, hasta incluso, su ilusión de ser abuelo algún día. “Me encantaría, pero los chicos de hoy tienen sus tiempos y está bien, tienen que disfrutar su vida y decidir cuándo ser padres. Me parece que por cómo viene el asunto tendré que seguir esperando”, sostuvo.

Ya hace tiempo que Christian decide no aparecer en los canales de televisión. Lleva con tranquilidad su trabajo como empresario y, cada dos o tres meses, disfruta de viajar a Estados Unidos o a países de Europa. Pese a su gran progreso personal, todavía no pudo reconstruir la relación con su familia materna.

El juicio de Silvia Suller a su hijo Christian

Tras el problemático divorcio y la elección de su hijo de vivir con su papá, en octubre de 2013, Silvia Suller le envió una carta documento para avisarle que le iniciaría un juicio por alimentos y abandono de personas. Esta situación impactó a todo el círculo familiar y, principalmente, al joven que tenía tan solo 22 años.

“Christian no está bien con todo esto. Es tremendo. Lo contenemos con mi mamá. Pobre, no sabe cómo ayudarlo. Yo lo contengo como siempre lo hice, como hace muchos años lo hago. De los problemas judiciales se ocupan el padre y sus abogados”, manifestó en su entonces, su tía paterna, Norma.

La situación escaló rápidamente a los escándalos mediáticos más vistos del país. “Yo no necesito prensa ni me interesa y más estando mi hijo de por medio. Tengo códigos. Soldán llamó para avisar porque necesita prensa. ¡Nefasto! En marzo cumplo 28 años de TV y sé cuáles son mis límites. Siempre jugué e hice lo que quise, pero con mis hijos no. Jamás. Los amo”, había afirmado Suller.

Silvia Süller se reencontró con su hijo, en el velorio de su mamá Nélida.

Sin embargo, Christian nunca le perdonó el juicio y, más allá de su arrepentimiento, la relación jamás volvió a ser la misma: ya llevan más de 12 años sin hablarse. “Lo busqué mucho tiempo, lo esperaba en la puerta, pero me hacía mal a mí. En el 16 decidí irme del país, pero cuando te vas llevas todas tus mochilas", sostuvo.