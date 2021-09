Luego del título de la Copa América, los jugadores argentinos no habían pisado suelo local para disputar ningún partido, y menos con público. Tras cientos de días de espera, la Selección Argentina juega de local, con su gente en las tribunas.Una situación más que especial para Lionel Messi, quien fue efusivamente ovacionado ni bien puso un pie en el verde césped. Evidentemente lo motivó, ya que unos minutos más tarde tiró un hermoso caño y metió un golazo. Una pincelada.

Emocionante. La gente volvía a entrar a una cancha de fútbol para alentar al combinado nacional, pero no cualquiera, uno que viene de levantar una copa tras 28 años y encima derrotando en la final a Brasil… ¡en el Maracaná!. El escenario no podía ser mejor y el recibimiento no fue menos. Apenas los jugadores entraron a la cancha los canticos fueron ensordecedores. Además del esperado, se escuchó un “scaloo, scaloo”, “fideeeo, fideeeo” y por supuesto, “¡Dale campeón!”.

Argentina no visitaba el Monumental desde el ciclo de Jorge Sampaoli.

Para no ser menos, el nuevo número 30 del París Saint Germain (PSG), devolvió el cariño con una obra maestra. Recibió de espaldas un pase de Leandro Paredes, giró con caño incluído y desenfundó un violento zurdazo a la escuadra. Este no fue un gol cualquiera, ya que le permitió alcanzar a Pele como máximo goleador de una selección sudamericana, con 77 tantos.

Vale la pena recordar, que el último partido de los dirigidos por Lionel Scaloni con gente, fue hace un rato largo. Precisamente, fue el pasado 8 de noviembre del 2019 en la Provincia de San Juan, cuando se disputó un amistoso frente el combinado de Nicaragua. En aquella oportunidad, se ganó por 5-1- ¿Los goles? Dos de “Leo”, uno de Roberto Pereyra y otros 2 de Lautaro Martínez. Descontó Juan Barrera en el minuto 90 para decretar el resultado final.

"Leo" Messi llegó a los 77 goles con la Selección Argentina.

El aforo que se concentró en el estadio Monumental para disfrutar el golazo previamente relatado fue del 30%, el equivalente a unos 21 mil personas. A su vez, la última vez que la selección disputó un choque en la cancha de River Plate fue durante el ciclo de Jorge Sampaoli, en un empate a uno contra Venezuela.

“En principio, una alegría enorme que la gente pueda venir a ver a la Selección, lamentablemente con el aforo limitado, pero es un avance increíble que puedan venir a ver a los jugadores. Es una sensación linda. El caso de los festejos, lo dejaría para después del partido porque ahora lo que importa es ganar los tres puntos ante Bolivia y luego disfrutar con la gente el logro que no pudimos festejar con la gente por las circunstancias”, declaró Lionel Scaloni previo al partido.

Mirá la ovación a Lionel Messi