En el reciente estreno del programa “Quién es la máscara”, se comenzaron a vislumbrar las primeras chicanas y los picantes idas y vueltas entre los famosos participantes. Este martes, 13 de septiembre, fue Lizy Tagliani quien acusó a Wanda Nara de “millo codito” por no dejar propina en un restaurante. Ella intentó justificarse, pero su insólita respuesta hizo estallar a todos en el canal.

Ya concluyó el segundo programa del nuevo ciclo de Telefe, el cual consiste en adivinar quién es el famoso que se esconde detrás del disfraz. Bajo la conducción de Natalia Oreiro, la esposa de Mauro Icardi debutó como investigadora junto con sus colegas en el puesto: Karina la Princesita, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky.

En su estreno, Nara protagonizó un divertido cruce con su amiga actriz y comediante. Todo comenzó en la presentación del personaje enigmático de la noche: “Cambiazo, el camaleón”. Allí, el esquema solo ofrecía una consigna para que los participantes adivinen quién era: “el famoso jamás se sienta en el lado de la ventanilla cuando viaja en avión”

Rápidamente, los integrantes comenzaron a dejar sus especulaciones y se la jugaron por algún personaje de la escena mediática. En esta oportunidad, Lizy opinó que podía ser Agustín Cachete Sierra, Wanda apuntó a Sergio Goycochea, Roberto Moldavsky señaló a Roberto Abbondanzieri y Karina La Princesita se volcó por Carlos Tevez.

Sin embargo, la modelo desechó que el ex jugador de Boca podría estar viajando en un avión tradicional. “Carlitos debe ir en primera. No va en ventanilla o en pasillo”, sostuvo, frente a la respuesta de su compañera, pero Tagliani no se la dejó pasar…







“Hay cada millo codito, mi amor”, apuntó la actriz y fulminó a su amiga contando su experiencia reciente: “El otro día fui a comer con vos y dejé la propina yo que gano en pesos”. Nara intentó justificarse y aclaró: “No tengo pesos, ¿qué querés que deje? Recién llego”.

No obstante, la insólita excusa de la modelo causó gracia en el programa y la conductora estrella intervino para lapidar el debate con un contundente comentario. “Igual si dejas euros no le va a importar al camarero”, agregó entre risas, Natalia Oreiro.

El estreno de "¿Quién es la máscara?"



El programa tuvo su primera emisión, tras finalizar la última temporada de La Voz Argentina. Se trata de un gran show musical, donde celebridades de diferentes disciplinas deben competir para intentar ocultar su identidad con máscaras y un distorsionador de voz.

En su debut, llegaron a alcanzar los 19 puntos de rating, según los datos de la medidora Kantar Ibope. A medida que avance cada uno de los programas, un participante deberá abandonar el certamen si es descubierto tanto por los investigadores como por el público que vota en la tribuna.