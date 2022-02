Este lunes, la relación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria sumó un nuevo capítulo. El pasado viernes anunciaron que su relación se había terminado y que habían quedado en buenos términos. “Fuimos muy felices en pareja y seguiremos siéndolo como amigos, si Dios quiere”, aseguró ella. Sin embargo, el rugbier visitó un programa de televisión y contó que él la había dejado.

Pero ahora, decidió usar sus redes para responderle a una seguidora y le aseguró que lo único que busca en una mujer es que le sea fiel, dando a entender que la mediática lo habría engañado.

¿Por qué se separaron Leo Alturria y Lizy Tagliani?

Una usuaria de Instagram le hizo una propuesta al encargado: “Si te gustan las estilistas... ¡acá estoy, digo! ¡No tengo la plata de Lizy pero tengo el sentido del humor!”, le escribió la chica.

Este fue el mensaje de Leo Alturria en Instagram que revolucionó a las redes.

Lo picante llegó con la respuesta de él quien con poca sutileza dejó ver la verdadera causa del final de la relación con la conductora. “No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más”, le respondió tajante. Al parecer se arrepintió de su 'ataque de sinceridad', ya que el comentario que estaba bajo su última foto, desapareció.

Sin embargo, el periodista Ángel de Brito hizo una captura y la imagen se viralizó. Ante esto, Tagliani decidió no hacer oídos sordos y tomárselo, como siempre, con humor. "Ja, ja, ja, el Lizy Gate", se burló haciendo referencia al "Wanda Gate", el escándalo de infidelidad entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.

Jajjajajja el lizy gayte https://t.co/AsADRWazsK — Lizy Tagliani (@lizytagliani) January 31, 2022

Además, replicó con otros dos tuits: “Ay, Dios, ¿qué será lo que quiso escribir?” y “El amor después del amor.Yo ya escribí mi carta romántica y él me contestó… (emoji de tilde verde) fin”, haciendo alusión a que el chico le había 'clavado el visto'.

Los fans no le perdonan a Leo Alturria la separación de Lizy Tagliani

La artista es muy querida en las redes sociales y sus fans siempre salen a defenderla a capa y espada. Esta vez no fue la excepción, pese a que la ‘culpa’ de la separación habría sido de ella. "Ya no sos más del medio desde que se separaron, corresponde que sigas con tu vida, la que tenías antes de conocer a Lizy. No está bueno que te cuelgues de ella, las amistades son de ella, no tuyas", le escribieron en la misma imagen.

Leo Alturria recibe comentarios de todo tipo en sus redes tras su separación de Lizy Tagliani (Instagram).

"Leo, dejaste de amar a Lizy. Muy triste. Eran una pareja genial. Ruego que ella encuentre quien la ame y la valore, es buena gente", son algunos de los comentarios que más se repiten en las redes de Alturria.