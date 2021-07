“Mi mamá está viva” fue la frase con la que Daniel de la ciudad de Mar del Plata, explicó a través de las redes sociales la insólita situación de la que fue víctima su familia y él. Según detalló en la publicación, desde la clínica donde estaba internada su madre lo llamaron para informarle que había fallecido. Sin embargo, cuando llegaron al velatorio descubrieron que el cuerpo en el cajón era de otra persona.

Al respecto, el hijo de la mujer expresó: “Hemos vivido una situación ‘tragicómica’" en referencia al episodio que vivió cuando el jueves por la tarde ingresó a la sala velatoria para la despedida de su madre y descubrió que en el cajón había otra persona.

“Teníamos el certificado de defunción pero la persona que estaba en el cajón no era mi mamá. Mi mamá sigue internada”, detalló Daniel.

Por su parte, desde la Clínica Mar del Plata explicaron que se trató de un “error administrativo involuntario” y pidieron disculpas a la familia por la situación que tuvieron que atravesar. "Acompañamos el dolor generado por este incidente y continuamos a disposición de los familiares afectados", señalaron desde la institución, según consignó el portal de noticias "0223".

Además, plantearon que dado lo acontecido, la situación los obligó "a tomar decisiones concluyentes en relación a los involucrados en el hecho". A su vez, a través del comunicado afirmaron: "Desde ya, queremos llevar tranquilidad a la sociedad y a los familiares de nuestros pacientes".

En ese sentido, manifestaron la situación particular que atraviesa el personal de Salud como consecuencia de la pandemia de coronavirus. "Sin intención de quitarle gravedad a estos acontecimientos, el personal de sanidad está agotado, en el marco de la pandemia que aqueja desde marzo de 2020 y de la cual no estamos ajenos. Reiteramos nuestras condolencias y nuevamente nos ponemos a disposición por los inconvenientes generados", concluyeron.