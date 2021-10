Vino con su hija de 2 años a la Argentina para consagrarse como actriz. El resto quedó en Paraguay: marido, título de abogada, casa y familia. Lali González, cuyo nombre verdadero es Graciela Belén González Mendoza, protagoniza junto a las más grandes estrellas del espectáculo argentino "La 1-5/18", la nueva apuesta de Pol-ka, y su personaje ya se puso al público en el bolsillo.

Su marido quedó en Asunción y viaja a Buenos Aires una vez por mes a visitarla. Ambos llevaban una vida en Paraguay donde trabajaban juntos. Tenían una productora, y la pandemia puso las cosas un poco difíciles. "Estábamos retomando la producción y viendo lo difícil que era volver con la poca gente establecida por los protocolos en una sala de teatro. Yo personalmente atravesé un momento en el que no tenía trabajo, no generaba. Ahí aparece el llamado de mi representante y me cuenta: “Lali, te están buscando”, reveló en diálogo con Teleshow, contando cómo inició la locura de La 1-5/18.

"Al mismo tiempo se comunicó conmigo el productor del proyecto, y también la directora de casting me mandó un mail. Empezaron a aparecer todos en un momento random (aleatorio). No lo esperaba. No sabía ni que se estaba haciendo este proyecto. Me invitaron a formar parte y a venir a vivir acá. Eso conllevaba dejar todo", añadió.

Lali González compartió una foto en redes del último cumpleaños de su hijita.

Dejar todo e irse a otro país con una hija de 2 años y un marido de por medio no es cosa fácil. Aceptar la propuesta implicaba un giro rotundo en su vida y muchas cosas a analizar. Pero según ella, bastó con que sus seres queridos le dijeran una frase: "Andate, es tu carrera, es tu momento".

"Así es esta carrera: uno tiene que abandonar siempre su casa y a mí ya me tocó, pero no tanto tiempo como ahora. Ya tuve la oportunidad de trabajar varias veces fuera de mi país, pero esta vuelta era un año. Y no fue difícil: la verdad que estoy feliz de haberme arriesgado por este papel, por este proyecto, por esta decisión. Y acá estoy", reveló con orgullo.

Así es como reacomodó su vida y tomó una decisión: su hija vivirá con ella en Buenos Aires todo el año, y su marido viajará una vez por mes a visitarlas. El tiene la productora en Asunción y maneja sus tiempos, asique según Lali, puede hacer las movidas.

Así llegó y de la nada se empezó a codear con los actores mas famosos e icónicos de la ficcion Argentina, como Agustina Cherri, Leticia Bredice, Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y más miembros del elenco.

"Tengo un equipo de compañeros espectaculares. El arte puede abolir cualquier tipo de fronteras y uno se lleva a casa eso, el cariño. Acá tuve la oportunidad de hacerme varias amigas y amigos. Ahora no me imagino cómo sería mi vida sin ellos porque estamos todo el día juntos. Ellos me ayudaron a estar fuerte y de pie. Parece una tontería estar lejos de casa pero no es fácil en este contexto en donde no se sabe qué va a pasar mañana con la pandemia", expresó.

Tan actriz como abogada

Lali González estudiaba derecho a la par que actuación, pero ella sabía donde recalaba su verdadera pasión. Se recibió de las dos carreras al mismo tiempo y trabajó 10 años en el Poder Judicial de Paraguay, esperando que llegue la oportunidad de dedicarse a la actuación. Dicha chance llegó de la mano de "7 cajas", una película paraguaya que la convocó y le generó un dominó de propuestas.

"Nos posicionó a nivel internacional y empezaron a surgir más propuestas para hacer cine. Y acá estoy. Pero seguramente en algún momento voy a volver a desplumar el Código Civil", afirmó, declarando que todavía no está lista para emanciparse del derecho.

"Pienso todo el tiempo como abogada. De hecho, yo me encargo de ver y gestionar mis contratos. La abogada no se despega. Todo suma", añadió. Por último, habló de cómo vive su país natal el éxito de esta ficción argentina que llegó para arrasar la pantalla.

"Se está viendo muchísimo la novela. Me sorprendió, me mandan todo el tiempo capturas y videos de que se juntan a verla y hacen asados. Es tan necesaria la vuelta de la ficción porque da mucho trabajo. Los actores somos la síntesis de todos los que están detrás. Hay demasiada gente trabajando atrás de este proyecto. Se valora mucho el trabajo y cómo le ponen el corazón a todo", concluyó.