Luego de haber estado fuera de pantalla durante casi seis años, el lunes por la noche volvió a la televisión, el padre de los realities, Gran Hermano. Nuevamente transmitido por Telefé pero ahora con la conducción de Santiago del Moro.

En su primera noche, la edición 2022 tuvo una presentación de lujo y miles de televidentes se engancharon a la TV para meterse de lleno en el ojo vigilante de “Big Brother”.

En primer lugar, la producción optó por mostrar las enormes y comodísimas instalaciones de la casa. Acto seguido, se presentó a los 18 participantes que competirán por el premio mayor: una casa y los 15 millones de pesos, que solo obtendrá quien logre quedarse en la casa durante los cuatro meses que dure la estadía.

Como era de esperarse, el primer programa del reality logró captar la atención de muchos seguidores que venían siguiendo a los posibles participantes desde que se difundieron los castings para quedar dentro de la casa.

Por supuesto que las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías e hipótesis sobre las distintas posibles relaciones entre los personajes y Twitter fue el principal canal de comunicación que contuvo todas estas especulaciones. Fue el usuario conocido como "feliidiaz" quien publicó un video donde se lo puede ver al “Tincho” de Gran Hermano hablando con Julián Díaz y Juan Reverdito en una habitación.

Lucas!! Míralo al Tincho asqueroso esté hablando mal de ALFA!!! Hace algo!!! pic.twitter.com/h7yJkdM7Kr — felipe (@feliidiaz) October 18, 2022

El trío, que en pocas horas ya se mostró muy unido, mantuvo una conversación muy seria respecto a dejar fuera del juego a “El Alfa”, uno de los participantes más controversiales de esta nueva temporada.

Quién es el participante que ya tiene enemigos

Su nombre es Walter Santiago, pero en la casa ya se lo conoce bajo el apodo de “Alfa”.

Su nombre es Walter Santiago, pero en la casa ya se lo conoce bajo el apodo de Alfa. El hombre causó una fuerte primera impresión en los espectadores de GH cuando proclamó su intención de ser "el patriarca de la casa".

El Alfa tiene 60 años y no es la primera vez que está frente a la cámara, ya que tuvo su debut televisivo en la primera edición de MasterChef Argentina, allá por 2014.

A la hora de presentarse, se describió como un "líder, calentón y muy rencoroso. Tengo buena memoria y nunca me olvido de nada". Y aclaró: "Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer".

El hombre dio de que hablar, además, porque hace unas horas se difundió en las redes sociales una denuncia de una joven quien aseguró que la acosó y amenazó en varias oportunidades. En Twitter, la usuaria llamada “@maripi_97” sostuvo que era un "psicópata".

"Me acosó un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas. Asco que le den entidad a gente que no está bien", sostuvo la joven.

Y agregó: "Las amenazas que me hacía. Que me iba a hacer bloquear la visa de EE.UU. y que lo estafé. Cuando me hizo un regalo y nunca le di bola. No se dan una idea el acoso que viví. Incluso el año pasado le mandaba mensajes a gente que sabía que estaba conmigo en Miami. Ridículo!".

"Posta lo que publiqué lo hago porque creo que todos estos programas que tienen que convivir con personas desconocidas, deberían pasar por una pericia tanto psicológica como psiquiatra, para prevenir cualquier cosa. Lo que yo haga de mi vida o lo que fuera, eso no importa", explicó en otro de los tuits.