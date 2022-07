Como todos los años, la llegada del mes de julio significa dos cosas: la ya anticipada oleada de memes en las redes sociales y el inicio de la Semana de la Dulzura. Esta tradición comercial viene acompañando a los argentinos desde 1989, y este 2022 se prepara para su edición más grande de todas.

Año tras año, la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (ADGyA) y un grupo de industrias del sector se proponen superar a la anterior edición sumando nuevas acciones para alcanzar mayor repercusión e interacción con el público. Este año, y porque nunca tenemos suficiente dulzura, la entidad decidió extender la festividad para que ocupe todo el mes.

"Una sola semana nos quedaba corta, pasaba que los puntos de venta de golosinas seguían haciendo promociones y descuentos, aun después del 7 de julio, entonces decidimos blanquear esa situación y extenderlo a un mes para poder darle más posibilidades a la industria", explica Sandra Sturze, gerente de gestión de ADGYA a Clarín.

"Extendiendo los días logramos que puedan mostrar sus productos y visibilizarlos. También aprovechamos las vacaciones de invierno, donde aumenta el consumo todos los años", agregó Sturze, quien también afirmó que los alfajores y los chocolates parecen ser los favoritos de los argentinos durante los meses de invierno.

Promociones y descuentos del Mes de la Dulzura 2022

El Mes de la Dulzura llega con ofertas en tus golosinas favoritas.

La golosina de por sí ya es un producto tentador, pero si se le suma un generoso descuento resulta mucho más difícil resistirse. Las marcas entienden esta lógica y proponen descuentos y promociones para tentar a los consumidores más golosos. Durante el Mes de la Dulzura, las siguientes marcas estarán ofreciendo estas promociones y más:

Supermercados Coto

Por su parte, supermercados Coto, lanzó su propuesta "Semanas Dulces". Hasta el 10 de julio ofrecen más de cien productos (alfajores, chocolates, chicles, bombones, caramelos, etc. de las principales marcas) con descuentos por unidad o promociones 2x1 válidas en locales y también online.

ChangoMás

Esta cadena de supermercados e hipermercados celebra la Semana de la Dulzura hasta el 5 de julio, con 3x2 en Vauquita, Sugus y Bon o Bon, entre otros productos y descuentos del 35% en marcas como Milka y Terrabusi. Además, durante todo el mes, descuentos del 35%, 3x2 y 2x1 en productos Arcor.

Carrefour

Hay 2x1 en chocolates, tabletas y bombones, muchos de esos productos únicamente están disponibles on line.

Rappi

La plataforma de delivery Rappi ofrece hasta 50 % off en productos dulces seleccionados como postres y tortas y golosinas.

Pedidos Ya

Desde la plataforma de delivery Pedidos Ya se suman a la celebración: del 1 al 7 de julio, ofrecen hasta 50% off y envío gratis en marcas seleccionadas. Algunas de las ofertas destacadas son: 40% off en Franui, la chocolatería, en YPF y Kiosco 365, además Shell ofrece el chocolate Cadbury relleno de yogur frutilla con 25% de descuento y Axion la caja de Bombones "Especialidades" de Nestlé con 25% off.