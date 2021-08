Este fin de semana largo un pibe bahiense quiso salir a tomar algo. Después de pasar horas buscando el atuendo perfecto y maquillándose llegó hasta una conocida cervecería del lugar y según contó en sus redes no lo dejaron entrar por su look. Desde el local aseguraron que tienen una política de no discriminación y que iban a sancionar al empleado.

Fue a través de un video que subió a su feed de Instagram, en donde todavía se lo podía ver perfectamente maquillado, contando qué fue lo que le sucedió.

"No me dejaron pasar a Barone, en Bahía Blanca, por el maquillaje que tenía. De hecho me pidieron que para la próxima me maquille menos. Me parece una actitud que para esta época, para este siglo, no va. Es discriminativo, me parece una mier..., básicamente", relató Diego.

.

"Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación. Que no es joda esto de las marchas. Existe y está todos los días acá. Basta", sentenció arrobando al local en cuestión y al Inadi.

Repercusiones de la discriminación en Bahía Blanca

En cuestión de horas superó los 22 mil likes y cientos de comentarios, en su mayoría, alabando el gran trabajo que hizo con su maquillaje. "¿Que te maquilles menos? Pero por dios unas ganas de saber maquillarme así", le aseguró una chica.

"Obvio que fue demasiado bueno para ellos, no entienden el talento que tiene encima ese make up, no toleran no llegar ni a los talones de personas que tienen tanta actitud y luz propia", agregó otra usuaria.

Ante tanto revuelo, el dueño del bar, Jonatan Garaban, dialogó con el medio local La Brújula 24 y aseguró que tienen una política 'antidiscriminación' y le ofreció una disculpa al chico.

"Lo que puede haber sucedido es que no lo hayan dejado entrar pero por un tema del aforo, de la capacidad del local. En la entrada siempre hay dos o tres personas, la recepcionista, un seguridad y uno de los chicos del personal. Lo llamé a Diego para pedirle disculpas, y las aceptó. La persona que lo discriminó va a sufrir una sanción 'si existió semejante acto'", sentenció.

Mirá el video que compartió Diego