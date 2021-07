La noche del pasado jueves, en el Sanatorio Otamendi, Carolina “Pampita” Ardohain dió a luz a su hija, Ana Carolina. Desde su nacimiento la beba ha recibido los buenos deseos de grandes personalidades del espectáculo argentino, y en las últimas horas el festejo por su nacimiento se extendió al mundo del deporte. Tan solo tres días después de llegar al mundo, Ana fue registrada como socia en Racing Club.

Su padre, Roberto García Moritán, compartió la noticia en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó la foto del carnet con la foto de su hija en sus historias. El fanático de Racing le agradeció el gesto a la dirigencia del club, etiquetando a Victor Blanco, presidente del club, en su posteo.

El carnet de socia de Ana, compartido en las historias de Instagram de su padre. (Instagram: @robergmoritan)

La decisión de inlcuir a la beba en su tradición futbolística no fue un capricho del momento: el economista y ahora candidato a la legislatura ya lo había anunciado en Pampita Online, el programa de su esposa actualmente dirigido por Denis Dumas. “Me van a mandar el carnet de socia en cualquier momento", contó García Moritán días antes del parto. "Y con el carnet, ya no hay salida. Anita es de Racing”.

Ana Carolina es la quinta hija de la modelo y conductora, que también es madre de Bautista (12), Benicio (9) y Beltrán (6), además de Blanca, que murió en 2012. "Somos ocho personas ya en la familia, necesitamos un colectivo", bromeó Pampita en diálogo con Farándula Show, a quienes aseguró que "el parto fue como lo había imaginado", y que todos en la familia se encontraban "muy bien, contentos y felices".

.

"Es igual a las fotos de la ecografía" aseguró la modelo sobre su hija. "Tiene la boca de Delfi… Con un poquito de volumen en el medio. Se parece a Beltru y a mí por la nariz. Tiene un poco de todos", confesó a sus compañeros de Pampita Online.