Una nueva edición del Lollapalooza está en marcha. La organización del festival de música más convocante de los últimos años anunció la fecha en que saldrán a la venta las entradas Early Bird, una oportunidad para adquirir tickets para el 2023 a precio promocional antes de conocer la grilla de artistas que tocarán el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Los fanáticos del festival deberán programar una alarma para el 5 de julio próximo. Ese día, a partir de las 10 de la mañana saldrán a la venta los tickets más económicos en la web de Allaccess.

Los Early Bird tendrán un valor de $15.000 + service charge. Una vez agotados. se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y luego a las siguientes etapas de venta en forma sucesiva.

.

Con cada nueva edición, más personas se suman al furor del festival Lollapalooza. Luego del éxito del 2022, en el que más de 300 mil personas vibraron con artistas internacionales y de la escena local, se confirmó que en marzo de 2023, Argentina volverá a ser una de las sedes latinoamericanas para este espectáculo musical.

Producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell, el “Lolla” 2023 será una celebración de 3 días y 5 escenarios donde la música mandará pero también se podrá disfrutar de diferentes expresiones artísticas, con propuestas para todas las edades, con un espíritu de fuerte compromiso con la sustentabilidad y un estilo de vida saludable.

Promociones

Presentado por Flow, la versión 2023 del festival ya tiene fecha para vender los abonos para los 3 días del festival previo a conocer la grilla de artistas. Los usuarios de Tarjeta Santander podrán abonar en 6 cuotas sin interés. Además, con Club Personal hay un 15% de descuento en la compra de las entradas hasta agotar stock.

Con tarjeta Santander habrá 6 cuotas sin interés.

“Preventa exclusiva con Tarjeta Santander del 5 al 11 de julio inclusive o hasta agotar stock, lo que suceda primero. ¡Además, con Tarjeta Santander podés aprovechar las 6 cuotas sin interés desde $2.500 + Service Charge!”, dice la comunicación oficial.

“Una vez agotados los early bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta. Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona”, añade.

¿Qué artistas podrían presentarse?

Durante los siete años desde que se realizó la primera edición local del festival creado por Perry Farrell, pasaron más de 650 artistas por los escenarios del Lollapalooza. Entre estos, se encuentran bandas de renombre, revelaciones y cantantes de los más diversos géneros.

Miley Cirus fue una de las figuras de la grilla 2022.

En su página oficial, los organizadores destacan que "cada edición trae los mejores shows en vivo, el arte, los más variados sabores y un sinfín de nuevas experiencias". Hasta el momento, poco se sabe de los artistas que podrían llegar a integrar la grilla oficial, aunque algunos nombres ya suenan fuerte para la edición 2023.

El español C. Tangana, era una de las cabezas de cartel en el Lollapalooza Argentina 2022, pero canceló su participación a raíz de una falta de acuerdo con la producción en lo referente a la logística demandada para su set.

Wos hizo delirar a los espectadores en la última edición.

“Por razones ajenas a Lollapalooza Argentina y habiendo recibido todo el apoyo posible por parte de la producción del festival, la oficina del artista lamenta comunicar que C. Tangana no podrá hacer llegar la carga ni el personal necesario para la realización de su actuación en la edición 2022, por lo que se ve obligado a cancelar su participación", informó la organización local el año pasado.

“Tanto la oficina del artista como DF Entertainment esperan muy pronto anunciar su próxima presentación en Argentina”, publicó el propio artista en sus redes sociales tras confirmarse su baja. El español iba a ser una de las principales atracciones de la jornada en que brilló la estadounidense Miley Cyrus. Se espera que para esta edición puedan convocarlo una vez más.

En el caso de Jane's Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard se habían bajado del festival 2022 debido a circunstancias imprevistas relacionadas al Covid-19. Sin embargo, desde la organización del Lollapalooza confirmaron que están invitados para el año que viene. “Estamos emocionados porque regresarán para la edición 2023″, escribieron.

C. Tangana tuvo que cancelar su show este año y suena fuerte para ser convocado a la nueva edición.

Phoebe Bridgers, fue otra de las artistas que canceló su presentación en el Lollapalooza Latinoamérica de este año, pese a ser una de las artistas más esperadas, por lo tanto, su nombre también estaría entre los posibles convocados a una nueva edición.

Desde que se realizó la primera edición local del festival pasaron por el país Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, The Killers, Rosalía, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Calvin Harris, Fito Páez, Babasónicos, Duki, Bizarrap, Illya Kuryaki and the Valderramas, Damas Gratis, Miranda!, WOS, L-Gante, Nicki Nicole, Lali, The Smashing Pumpkins, Kasabian, Duran Duran, The Kooks, y muchos artistas más.