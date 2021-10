Tras su mediática relación con Jorge Rial y años de exposición en la pantalla chica, donde se rodeó de revuelos y polémica en la pista de ShowMatch, Loly Antoniale decidió alejarse de las cámaras y darle un nuevo rumbo a su vida. Si muchos pensaron que ahora la modelo mantiene un bajo perfil, lo único que hizo fue alejarse de la Argentina porque una vida llena de lujos la esperaba en Miami.

Si bien poco se sabe de su vida privada, en su cuenta de Instagram (donde tiene más de 700 mil seguidores), la cordobesa comparte postales de su excéntrica vida en Estados Unidos e incluso abrió las puertas de su casa en una ocasión para mostrar cada detalle. “Queen of my castle (soy la reina de mi castillo)”, escribió en la red social apenas llegó a la imponente mansión, que sería su hogar por muchos años.

Loly Antoniale en la imponente cocina de su hogar en Miami.

En aquel momento la modelo decidió mostrar una secuencia de fotos, donde se la ve posando en distintas partes de su establecimiento en una situación concreta, desde comiendo dulce de leche en la cocina hasta recostada en el enorme sofá de su living. “Agradecida a Dios de poder contemplar tanta belleza”, agregó en otro posteo, en donde también se ven imágenes de la modelo en las playas de Miami.

Desde 2015 que la niña Loly deslumbra con sus publicaciones, pero no fue hasta el día de hoy que los internautas comenzaron a hablar. Las poses en los sectores de su casa son una cosa, pero un Mercedes Benz último modelo que está valuado en alrededor de 26 millones de pesos es otra ¿Es la nueva Wanda Nara? Todos los usuarios se hicieron esa pregunta.

Es que la modelo hace poco publicó en las redes una foto donde se la ve en la entrada de una reconocida cadena de supermercados de comida orgánica de Estados Unidos, posando al lado de semejante vehñiculo. "Housewife" expresó junto a la polémica publicación, que quiere decir "Ama de casa" ¿Estará conviviendo con alguien? Por el momento la modelo solo se limita a mostrar su lujosa vida, pero sin la parte emoconal.

Sin embargo, tiempo atrás Cinthia Fernández había contado en Los ángeles de la mañana que Loly “está en pareja con un representante de artistas”. Luego se supo que se trata de un manager muy reconocido de Miami, que es multimillonario pero no surgió el nombre porque ambos firmaron un acuerdo de confidencialidad. “Tiene una vida de lujos allá en Miami. Él se quiere casar y ella no. Está muerto por ella, perdidamente enamorado y ella no quiere”, detalló Cinthia en su momento.