Cuando todo parecía arreglado, Lionel Messi no continuará su carrera en el Barcelona y deberá buscar un nuevo destino para seguir su carrera. Como era de esperar, el anuncio se convirtió en una bomba mundial y las redes sociales no lo dejaron pasar con los mejores memes y comentarios, con el argentino Sergio Kun Aguero como otro gran protagonista.

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club", informó la entidad catalana.

Y agregó, es un escueto comunicado: "El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”.

En cuanto a su futuro, aparecen dos grandes clubes en el radar del goleador de 34 años. El Manchester City y el París Saint-Germain (PSG) manifestaron más de una vez se interés de contar con el crack, sobre todo porque sería a “costo cero”, por lo que solamente deberían acordar su salario.

Ante su salida, uno de los más apuntados por los internautas es el argentino Sergio Kun Aguero, quien es muy cercano a Messi, y se burlaron de que se va a quedar "solo" en el club español.

Además fue tendencia en Twitter "Bienvenido Leo", en donde los hinchas subieron imágenes photoshopeadas del argentino con la camiseta de distintos clubes con el deseo de que el "diez" vaya a sus equipo.

Los mejores memes por la salida de Lionel Messi del Barcelona

Agüero en el Barcelona después de la salida de Messi. pic.twitter.com/45z3dFe2Ls — Rústico (@lautarojl) August 5, 2021

Si Messi quiere ir a competir salto ornamental a lo jjoo, y tirarse de palito cerrando los ojos y tapándose la nariz, es un 10 y no aceptamos discusión. pic.twitter.com/c3GPLXSYjU — Fede ���� (@FedeShimono) August 3, 2021

El Kun Agüero firma con el Barca para jugar con Messi pic.twitter.com/R9MTxXyNC8 — PESETEIRO DT ⁽ᶠᵃᵏᵉ⁾ (@jpeseteiroDT) August 5, 2021

Ok, te mentimos Kun. No va a estar Messi en el equipo pic.twitter.com/kAwy9Mpbf0 — El Sir �� (@Sir_Mathius) August 5, 2021

El Barcelona queriendo explicar la salida de Messi al Kun Agüero



Pobre lo trajeron con falsas ilusiones #Messi #KunAguero pic.twitter.com/PSvnHiS3Em — luis morales (@luizz_moralez) August 5, 2021

Messi literalmente ghosteó al kun como diría el piberío — La Troglioneta (@troglioneta) August 5, 2021

El Kun Agüero leyendo sobre la no renovación de Messi pic.twitter.com/2HakXBHDsF — Lucas Rodriguez (@LuquitaRodrigue) August 5, 2021