"Hermoso", escribió Belén Riva en una publicación de Luciano Cáceres en Instagram, junto con emoticones de corazones. Por su parte, el actor también comentó con emoticones de aplausos y corazones una publicación de la misma red social en un posteo de la profesora de yoga. Sin lugar a dudas el actor de "La 1-5/18" atraviesa un excelente momento personal y profesional. Hace unas semanas, cuando visitó el piso de "LAM", contó que estaba en el plano sentimental diez puntos con su pareja: "Estoy muy bien acompañado hace un tiempo". También reveló en esa oportunidad que volvió a creer en el amor tras su escandalosa separación de Gloria Carrá, madre de su hija Amelia. Durante la entrevista, De Brito indagó sobre la mujer del actor y le consultó si la conquista se trataba de una estrategia virtual, pero sin mucha suerte. "Soy bastante reacio a todo lo virtual porque uno no sabe quién está del otro lado; prefiero conocer gente real y sana. Soy muy reservado, estoy muy bien y les agradezco por preguntar", concluyó.

A pesar de ser reservado con su vida íntima, el actor se mostró a los besos con la bailarina y muy enamorado en un gimnasio de Vicente López. Lejos de ocultar su relación, Flor Vigna rompió el silencio y contó hace cuánto tiempo son pareja: "Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo, estuvimos guardándolo durante dos meses y hace poquito decidimos hacerlo público. Lo quiero y me hace muy bien".

Castro, quien se animó a hablar de su incipiente noviazgo, expresó lo que siente: "Es tal cual lo contaron. Siempre hay algún detalle, pero es así. Al principio no me daba ni bolilla, todo era menos diez, ella en la suya haciendo gimnasia; me cambié de gimnasio por el laburo y después empezamos a escribirnos, estoy muy bien. Nos pescaron porque quisimos. Todos se creen detectives, pero nos mostramos nosotros". Luego agregó: "Fue un poco raro sentirme como un pibe adolescente que se acerca a una chica por primera vez". Desde que dejaron de ocultar la relación, las fotos y videos no tardaron en viralizarse. Recordemos que los tortolitos comenzaron a entablar una conversación porque tenían un proyecto en común: iban a grabar una serie juntos, pero finalmente Vigna decidió dar un paso al costado para dedicarse a su carrera como cantante. Luego se encontraron en un gimnasio de zona norte, frente al río, y el flechazo fue mutuo.

Luciano estuvo en pareja con Sabrina Rojas durante más de una década, inclusive pasaron por el registro civil y son padres de Fausto y Esmeralda. Su ex ahora está en pareja con el Tucu López. Flor todavía no es mamá y la única relación duradera que se le conoció fue con Nicolás Occhiato durante más de cuatro años. Sin embargo, cuando se separaron coincidieron en que eran "amigos, casi hermanos".