Luis Zerda -"Luisito" de " Cuestión de Peso"- se convirtió en una referencia ineludible a la hora de hablar del popular reality de Alberto Cormillot. El programa que cuenta con más de 10 temporadas con distintos conductores. El mismo que lo tuvo como integrante en varias ocasiones y logró comprarse el cariño del público.

Luis Zerda participó de varias ediciones de Cuestión de Peso, pero su primer ciclo fue en el 2010 cuando tenía 24 años (Facebook).

Pese a que con el apoyo que obtuvo en el ciclo logró un cambio importante en su cuerpo y consiguió llegar a los 114 kilos. Sin embargo, tras quedar eliminado no consiguió mantenerse y la obesidad comenzó a empeorar nuevamente y a pasarle factura.

La salud de Luisito de “Cuestión de peso”

Estaba feliz con la construcción de su propia casa e incluso estaba con su propio emprendimiento de reventa de calzado, pero a fines de agosto de este año, contó que lo habían internado en el hospital de Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, de donde es oriundo.

Al momento de ser ingresado pesaba 300 kilos y necesitaba bajar drásticamente de peso para que pudieran someterlo a una cirugía bariátrica. "Le estoy poniendo toda la garra, todo de mi parte porque sé que esta es la última oportunidad que tengo. Estoy agradecido por todo lo que me están ayudando. Siento que volví a nacer después de tanto tiempo de estar sin hacer mucho por mi cuerpo", relató en sus redes.

El nosocomio no contaba con una balanza que le permitiese controlar adecuadamente su peso e hicieron una campaña para conseguir fondos y el dinero se juntó rápidamente. El 13 de septiembre compartió en su Instagram un video en el que se lo ve utilizándola ya pesando 230 kilos. "Ya vengo bajando un montón. Tenemos balanza para que me pueda pesar todos los días y se pueda trasladar a un consultorio para quien lo necesite", aseguró.

Luisito, el hombre que no pierde la alegría

Pese a que su salud no lo acompaña, Luisito decide enfrentarse a la vida con una sonrisa. En más de una ocasión su cara se transformó en meme y él continuamente utiliza su Facebook para comunicarse con sus seguidores a través del humor.

Los televidentes lo recordarán por lo divertidos graph con los que jugaban en el programa. "Luisito se fue de gira" y "Luis robó una milanesa" se transformaron en clásicos (El Trece).

"Cuando el gym haga efecto no me vengan a decir perdón no vi tu mensaje fin del comunicado", posteó entre risas a fines de septiembre. "El día que aparezca con novia no quiero a ninguna llorando. Tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon", aseguró este lunes.

Sin embargo, aclaró en sus redes sociales que no siempre está de buen humor y que a veces le cuesta seguir adelante. “No es fácil ser "Luisito". A veces la gente espera algo de vos, u opina y se mete en mi vida sin saber. A veces hasta cuando hago reír o les caigo simpático hay un gordito que sufre y llora. Pero aun así, siempre tiro para adelante porque es lo que me enseñaron. No me digan lo que tengo que hacer, ayúdenme a ser mejor”, sentenció.

Los memes que lo inmortalizaron