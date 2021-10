El municipio de Malvinas Argentinas se encuentra trabajando en el reemplazo de todas las luminarias del distrito. La tarea consiste en reemplazar el total de 33 mil postes que forman parte del alumbrado público de la comuna comandada por la intendenta interina Noelia Correa, ubicada en el norte del Conurbano bonaerense.

“Se trata de un plan de inversión en lo que es la parte lumínica de toda Malvinas Argentinas, que es muy importante para mayor seguridad de nuestros vecinos. Es bueno también para mejorar los accesos y los barrios. En un principio lo hicimos en las troncales principales”, afirmó la intendenta local.

En una primera etapa, se habían reemplazado 10 mil luminarias de mercurio por las nuevas de tecnología LED. Ahora, se trabaja en la instalación de 23 mil más para completar las 33 mil que existen en todo Malvinas Argentinas.

La intendenta local Noelia Correa junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini.

En esta etapa, se comenzó por los barrios Parque Alvear, Pech, Iparraguirre, Tierras Altas, Eaton, Santa Mónica, Dumas, Grand Bourg Sur. Y por la Av. Del Sesquicentenario (desde Av. Del Libertador Gral. San Martín hasta Ruta 8), que abraca a las ciudades de Ing. Pablo Nogués, Grand Bourg, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo y Los Polvorines.

Con esta nueva tecnología en iluminación, la comuna busca reducir costos energéticos y prolongar la vida útil de las luces.

Además, implementar estas lámparas LED, permitirá brindar mayor seguridad siendo una herramienta fundamental en materia de prevención del delito.

Al respecto, la concejal Sol Jimenez explicó que estas nuevas luminarias "no solo brindan mayor seguridad y embellece a los barrios, sino que también gasta un 80 y 90 % menos de energía que las tradicionales, y no contaminan porque no contienen mercurio ni tungsteno".

Para finalizar, señaló que son de gran ayuda para el medio ambiente ya que "tienen mayor vida útil y son reciclables".