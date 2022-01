Se llama María Gabriela Tomassoni, pero también responde al apodo de "MaGa" y últimamente al de "Mamá Construye". Tiene 50 años, es madre de cinco y abuela. Era periodista especializada en tecnología pero decidió cambiar de rumbo para conseguir ser más feliz. Hoy está volcada a los oficios de la construcción y desde sus redes sociales incentiva a las mujeres a aprenderlos para tener una salida laboral.

Fue en el 2015 cuando tras sufrir un gran pico de estrés se dio cuenta de que tenía que parar con su frustrante rutina, barajar y dar de nuevo antes de que la depresión acabara con ella. “En un momento colapsé. Y cuando eso pasó, me empecé a frustrar. Me sentaba y no podía escribir, que era lo que hacía todo el tiempo. Terminé con una depresión importante y estuve un año sin salir de mi casa. Primero no salía de mi cuarto y después de mi cama”, recordó en diálogo con TN.

Tres años después, una amiga que se había mudado y necesitaba ayuda para hacer las refacciones en su nueva casa, fue lo que la incentivó para convertirse en una nueva mujer. "Fui por 15 días y me quedé 6 meses. Me di cuenta de que era feliz con eso. Me levantaba a la mañana con ganas de terminar lo que había empezado. Renuncié a todos los trabajos que tenía en ese momento", recordó.

Se curó de la depresión realizando refacciones en casas

Fue así que a sus 45 años decidió no tenerle miedo al cambio y abrazó a esa nueva Maga, la constructora. “Hago constantemente cursos sobre nuevos materiales, técnicas que me interesan, que resuelven cuestiones que a lo mejor de otra forma no podés resolver. Después mucho fue intuitivo todo. Por ejemplo aprendí a cambiar una persiana y a revocar con mi abuelo. Nunca pensé que me iba a poner a revocar para vivir. Pero hay que reivindicar los oficios, que en el país se fueron destruyendo. Siempre se va a necesitar arreglar una puerta", expresó.

Hoy, finalmente ha unido sus dos pasiones y a través de sus redes sociales enseña lo que va aprendiendo sobre distintos trabajos. "La idea de enseñar estaba, pero la verdad es que no tengo tampoco un equipo muy grande para hacerlo, y a la vez yo trabajo y vivo de esto, entonces no puedo dedicarme de lleno a grabar".

Pidió una casa para reformar y se volvió viral

Ella asegura que siempre que lo necesita, toma mujeres para que le ayuden con algún trabajo e incluso las recomienda. Por eso se le ocurrió enseñarles personalmente a algunas de sus seguidoras y así lo puso en un tuit que rápidamente se volvió viral.

“Busco propietario en CABA que tenga una casa vacía y, que esté dispuesto a intercambio justo. Que me permita ocuparla por tiempo indeterminado para usarla como lienzo para enseñar, haciendo todas las reparaciones necesarias para que quede como nueva en el proceso. ¿Es muy loco?”, preguntó, e inmediatamente le comenzaron a llegar ofertas de todos lados.

“El objetivo ahora es encontrarle la vuelta a esa idea para que pueda ‘cerrarle’ a todas las partes. Tampoco conozco los detalles legales como para que pudiese llevarse adelante sin problemas. Hace un tiempo me viene dando vueltas en la cabeza la idea de ayudar a las que necesiten salir de ese círculo de violencia, o que no tengan manera de mantener a los hijos”, sentenció Maga.