Que Marcelo Tinelli no va a continuar como presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) ya se había confirmado semanas atrás. Sin embargo, lo que todavía no se sabía a ciencia cierta era la fecha de los comicios para elegir a su sucesor. Estas dudas quedaron despejadas en las últimas horas y el encargado de disiparlas fue el ex conductor de Showmatch.

El dirigente deportivo anunció sus intenciones de dar un paso al costado a principios de enero y convocó a los correspondientes comicios. “Tal lo conversado con la mayoría de los clubes, permaneceré en el cargo de Presidente hasta tanto se elijan las nuevas autoridades. Confío en que ese escenario desemboque en una lista de unidad con el máximo consenso posible”, redactó Tinelli en la misiva.

Marcelo Tinelli ejerció como presidente de la Liga Profesional de Fútbol desde el 2020.

La fecha elegida para las elecciones es el miércoles 23 de marzo, con un cierre de listas pautado para el próximo 22 de febrero a las 20:00. Una vez cumplido el plazo, no se podrán sumar nuevos candidatos. Desde la 14:00 de la mencionada fecha se podrá elegir presidente, vicepresidente, un secretario y un prosecretario.

Recordemos que el anuncio del ex presidente de San Lorenzo tuvo lugar en medio de una supuesta campaña que varios dirigentes organizaron con el fin de desestabilizarlo.

Ya en diciembre del 2021, un interesante número de clubes exigió una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo en las 72 horas posteriores a la presentación para tratar un cambio en la presidencia de la LPF.

Anunció su renuncia a principios de año, acusando un intento de "desestabilización" por parte de varios dirigentes.

Estamos hablando de los representantes de Aldosivi de Mar del Plata, Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia La Plata, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón de Santa Fe, Platense, Sarmiento y Central Córdoba de Santiago del Estero.

.

"A los clubes integrantes de la Primera División de la LPF. En los últimos días, hemos asistido -con sorpresa e incredulidad- a un movimiento iniciado por algunos clubes, ciertos de estos maliciosamente inducidos a partir de información falsa e incorrecta, que se arrogan la representación del conjunto de las instituciones que integran la Liga Profesional de Fútbol", disparó en su momento.

"Este grupo reducido nunca me manifestó sus diferencias en forma personal, ni las planteó institucionalmente, en un debate con sus pares en las reuniones de Comité Ejecutivo de nuestra Liga, que es el lugar en donde deben plantearse las diferentes cuestiones que atañen a nuestra actividad", agregó el ex candidato a la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).