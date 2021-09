En la tarde de este jueves Roberto García Moritán, el esposo de Carolina " Pampita" Ardohain participó del programa " ", emitido por la histórica señal de noticias Crónica HD, y conducido por Diego Moranzoni, y allí el precandidato a legislador por Republicanos Unidos, reveló que: "La Argentina pide a gritos que nos metemos".

"Hace 4 años que trabajo en los barrios marginales", recordó luego para más tarde brindar todos los detalles de su precandidatura, partido y expectativas políticas para el país.



Sobre su apuesta por la política dijo: "Estaba muy vinculado a cuestiones sociales desde mi ONG y esto es un marco y una experiencia diferente pero ya listo y muy comprometido, además en un lista con Ricardo López Murphy que me tiene muy entusiasmado".

Ante la consulta sobre si están bien en las encuestas García Morán aseguró: "Estamos muy bien, yo creo que vamos a sorprender a más de uno además".

Luego, cuando el conductor le indicó porque volcarse en políca, siendo empresario y demás, el precandidato a legislador manifestó: "Ya lo venía haciendo, hace 4 años trabajo en los barrios marginales, los más marginales de la provincia y Capital Federal".

"Esto lo que me permite es, está ayuda que yo hacía pasar a un instrumento de transformación real que es el Estado", señaló para luego agregar: "A parte, como no me voy a meter la Argentina está pidiendo a gritos que nos metemos, necesita que nos metemos. Entonces me parecía que era el momento, hoy, ahora".

Sobre si la decisión la consultó con la familia contestó: "Sí, obviamente estas cosas se tienen que hablar". Luego se habló sobre su flamante hijo con la modelo y conductora, nacido hace poco más de un mes. "Locos de amor estamos, nos tiene muertos de amor", comentó brevemente sobre la criatura.

En tanto, indicó que participará del reality de Pampita, porque "soy parte de la vida" de ella.



Retomando el tema de la decisión de meterse en política y la charla con la familia recordó: "Se habló porque iba a ser un lugar de exposición mayor". "Expuesto no solamente en terminos de medios, sino también a golpes que antes no pasaba, desde mi ONG yo solamente recibía mimos y yo se que ahora no pasará", señaló para luego sostener que aun no sintió esto porque "hay un respeto con el trabajo que yo vengo haciendo, creo que se reconoce un poco mi verdadera vocación, que tiene que ver con esto".



Mientras que subrayó: "Yo soy de los que cree que hay que demostrar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo y yo vengo haciendolo con capacidad y gestión, y con mucha vocación social entonces la gente me lo reconoce".

Más tarde, brindó detalles del partido que integra, la lista que compone de cara a las próximas elecciones, mientras que además brindó detalles sobre la economía y habló de los proyectos a futuro.

