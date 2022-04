A pesar de ser conocido por su trabajo en comunicación, Mario Pergolini confesó que es una de las pocas personas que no usan WhatsApp. El periodista comentó que no se maneja a través de la popular plataforma de Meta, y explicó las razones que tuvo para tomar su decisión.

"La verdad es que mucha gente dice: 'Yo sin WhatsApp no podría vivir', y a todos les digo: 'Bueno, intentalo a ver si podés vivir, vas a ver que podés'", aseguró el radiofónico en diálogo con Infobae. "No necesito estar comunicado con todo el mundo todo el tiempo, con charlas eternas que nunca terminan o que me entren por un montón de lados que la verdad, no…", agregó.

Al explayarse acerca de su decisión de dejar de lado la herramienta digital, Pergolini contó que se trata de poner límites: "De la misma forma que también le digo a la gente que trabaja conmigo que no hay cualquier hora para trabajar, no es que a las 9 de la noche mandás un WhatsApp diciendo: 'Acordate mañana de traerme tal papel'. En el mismo horario que tenés para trabajar, ahí podés mandar WhatsApp, podés decirle lo que necesites. A menos que se esté prendiendo fuego, que realmente haya un problema".

Es así que, si alguien de su entorno desea comunicarse con él por temas laborales, debe hacerlo por correo electrónico. "Tampoco es que me llegan 500 (e-mails). No los dejo guardados en mi bandeja de entrada, no tendré más de 20 mails, porque leo, borro, leo, borro", defendió su modalidad.

Asimismo, el periodista reforzó sus ideas asegurando que es bastante estricto con su horario laboral. Según confesó, luego de las 7 de la tarde deja de estar a disposición del público para desconectarse y ocuparse con otras tareas no relacionadas con su trabajo: "Juego, veo algo, cocino, hago lo que cualquier ser humano. Voy a hacer las compras...", indicó.

La "fake news" que se volvió viral y anunció Mario Pergolini al aire

El conductor se hizo eco de una noticia vinculada al concierto de los Guns N' Roses que probó ser falsa.

Luego de la deserción del line up del Lollapalooza Argentina, los Guns N' Roses confirmaron la fecha de su próximo concierto en territorio argentino. El anuncio de la llegada de la banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan causó sensación en las redes sociales, con las entradas para el evento que se realizará en el Monumental agotándose en pocas horas.

En medio de la vorágine de entusiasmo, fanatismo y memes, una noticia falsa acerca del regreso de los Guns se aferró de las redes sociales. El rumor, iniciado por un usuario de Twitter anónimo, aseguraba que el telonero de la banda en River sería el rapero del momento, L-Gante.

La noticia fue tan impactante que no tardó en esparcirse por varias plataformas, y en poco tiempo todos la tomaron como un hecho. En medio de la confusión, el propio Mario Pergolini "pisó el palito" y anunció la noticia en su programa de Vorterix, Maldición va a ser un día hermoso: "Confirmado, L-Gante es el telonero de Guns N’ Roses, eh. Para que veas en qué nivel está tu banda que sacaste con tus amigos".