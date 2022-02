Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff son dos de los nombres más importantes dentro de los medios de comunicación. Si bien su relación atravesó diferentes caminos, ambos se juntaron con motivo de los 20 años del programa Perros de la Calle y tocaron todos los temas: sus carreras, relaciones familiares y hasta hubo tiempo para alguna que otra chicana.

Ambos se fundieron en una hora y media de charla, que lejos estuvo de parecer una entrevista, si no, como quien dice, una “charla de café”. “Lo amé, lo sufrí, pero sin dudas es la persona por la cual yo estoy acá. Y para mí es muy relevante que esté acá, así que gracias por venir, Mario Daniel Pergolini, buen día”, presentó Andy a su invitado.

La rivalidad Pergolini y Kusnetzoff

Comenzaron recordando el tiempo en el que a ambos les tocó competir, radialmente hablando, ya que tenían diferentes programas en el mismo horario.

"Cuando nosotros competíamos yo te dije: ‘Andy, va a pasar esto, esto y esto porque yo soy así, lo siento´. Creo que los años que vinieron después no estuvieron tan alejados de lo que te dije en la cara. Yo iba a estar enojado, yo compitiendo no veo amigos de por medio. O estás acá o no estás con nadie", señaló Pergolini.

Tras esta expresión, ambos se pusieron de acuerdo en que su relación había mejorado y dejaron atrás viejos rencores del pasado. “Las cuentas están saldadas”, sentenció el ex vicepresidente de Boca. Sin embargo, esto no significa que de pronto haya nacido una nueva amistad. “No te voy a llamar para tu cumpleaños”, aclaró Kusnetzoff.

Ambos se fundieron en un abrazo al terminar la entrevista.

A pesar de esto, alguna que otra chicana “salió a jugar” durante su charla. “Todo el mundo conoce a los personajes de ¿Cuál es?, los que no se conocen son los personajes de Perros de la calle”, disparó Pergolini, a lo que su colega replicó lo siguiente: “Qué ego insoportable que tenés”. “Mi ego fue bien alimentado”, cerró el ex dirigente deportivo.

“Murió mi papá, Andy”

En uno de los pasajes de la entrevista, el conductor de Perros de la Calle consultó a su invitado sobre su familia, particularmente su padre y recordó una historia que vivió con este hombre. "Viene un chabón alto, dos metros, flaco, fumando, ojos claros. Me dice: ‘Vos sos Andy... Escuchame: quiero ver a Mario’. Y yo le digo: ‘No está'. Me contestó: ‘Soy el papá'. Fue en el año 2001. Para mí era tabú, no se hablaba del tema, él contaba en entrevistas que se llevaba mal... ¿Qué hago con esto? Yo me sentía responsable, él encima no estaba..", rememoró.

Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff pasaron de amigos y rivales.

“Murió mi papá, Andy, te quiero decir...”, soltó Pergolini. “No, no me causó nada... Contado así suena como muy frío, pero no es exactamente así. Mi hermana lo seguía viendo y le dije: ‘Mirá, si algún día pasa eso y necesitás ayuda, yo voy a estar’”, agregó.

“¿No te produjo nada?”, insistió Kusnetzoff, a lo que su entrevistado contestó que “no, nada... Te ponés a hablar con tu hermana, tuvimos que ver el departamento... En algún momento tenés algo, obvio. Mucha gente te dice: ‘Vas a ver que si no lo arreglás, te va a quedar algo pendiente’. En terapia es algo que charlás. Pero yo lo solucioné, por otro lado, creo que lo solucioné con él. Lo había arreglado hace mucho tiempo”.