Lo que pareció una resolución definitiva fue en realidad la calma antes de la tormenta para Luciana Salazar y Martín Redrado, quienes se vuelven a enfrentar luego de su pública separación. En las últimas horas, el ex presidente del Banco Central de Argentina respondió a supuesta disculpa pública posteada por su pareja.

Según informó Paula Varela, panelista de Intrusos, la expareja se había reunido en secreto en tres ocasiones, oportunidad que Redrado tomó para solicitar la revinculación con Matilda, la hija de Salazar. Como condición, él debía emitir una disculpa pública firmada, términos a los que Redrado accedió. Sin embargo, la disculpa no llegó.

.

Fue entonces que Salazar tomó las riendas y publicó desde su cuenta de Instagram lo que asegura es la disculpa oficial que su ex pareja había prometido. "Mentile a los medios, a la Justicia no vas a poder", escribió Luciana tanto en Instagram como Twitter, acompañando la carta.

En cuanto al contenido del texto, dice lo siguiente: "Lamento haber llegado a instancias judiciales, que provocaron en Luciana un daño injustificado. Esto fue producto de broncas recíprocas que no debieron trascender ni mediática ni judicialmente. Hoy hemos decidido dar por finalizado los conflictos que tanto han concitado la atención mediática y que directa o indirectamente han afectado a nuestras familias. Pudimos, entre ambos, aclarar y cerrar esta etapa de conflicto y mirar hacia el futuro de manera constructiva para nosotros y nuestras familias".

El lapidario mensaje de Luciana Salazar hacia su ex, Martin Redrado.

Martín Redrado se defiende: "No es mi firma"

Después de que la mediática lo mandara al frente, el economista se defendió asegurándole a Lío Pecoraro que el documento que filtró su ex no lleva su firma. "Martín Redrado, a quien recién le consulté, me dijo que ese acuerdo es un borrador que aún debe corregirse en algunos puntos. Lo que no me contesto aún si esa es o no su firma", puso el periodista en un primer tuit.

La publicación motivó un ida y vuelta entre el comunicador y Salazar, quien le respondió: "Error uno no firma un borrador. Terrible lo que esta diciendo". Lío, por su parte, contestó: "Ahí tu ex me respondió que esa firma NO es de él". "Lo va a tener que demostrar en la justicia como tantas cosas. Ya mintió mucho y tuvo un revés de la justicia penal. No solo hay testigos, sino que tengo las pruebas de todo", declaró Salazar, furiosa.

El escándalo de fin y principio de año. @lulipop07 onfire con la negación de @martinredrado.

Exclusivo de #ElRunRun.

“ESA NO ES MI FIRMA” pic.twitter.com/nHJQjG5srZ — LÍOPECORARO (@liopecoraro) January 1, 2022

Sin embargo, Pecoraro se mantuvo firme a su postura basándose en su fuente y contratacó, dando por finalizado el tema: "Firma firma firma. Me dijo que NO es de él".