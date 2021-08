Maru Botana regresó al país este martes luego de quedarse junto a su familia varada en Francia. Sin embargo, ninguno de los integrantes de la familia cumplieron con el aislamiento preventido en un hotel por la pandemia de coronavirus, tal como exige la Provincia de Buenos AIres. Ahora fue denunciada y podría recibir una multa de $4,3 millones.

Hace unas semanas Botana junto su familia estaba en Francia disfrutando de unas vacaciones. Con el objetivo de evitar la propagación de la variante Delta, la cual se encuentra en 153 países, el Gobierno estableció restricciones a los vuelos que ingresan a la Argentina.

.

Según informó la propia cocinera, toda la familia tenían programado el regreso el 7 de agosto pero por las restricciones la aerolínea canceló el vuelo y fue entonces cuando debió modificar sus planes y quedarse en la casa de su tía en Lyon, Francia.

“No tenemos fecha de regreso porque están cancelando vuelos. Una lástima porque la verdad es que es triste que no puedas volver a tu país. Tenés que volver por otros lados, es insólito que pase esto, pero bueno qué le vamos a hacer", aseguró Botana en una entrevista por aquellos días.

Esa situación de no poder retornar al pais motivó a que la cocinera hiciera público su malestar: “Me da tristeza que cuando pasan estas cosas en la Argentina te dan ganas de irte. ¿Por qué hacen esto? Un país que es hermoso y que lo adoro y me pregunto por qué pasa esto. Porque si te vacunás, te hacés el PCR y hacés la cuarentena... no entiendo”,expresó.

.

La principal necesidad radicaba en que la propia pastelera tenía compromisos laborales durante estas semanas, al igaul que su marido. Finalmente este martes 10 de agosto, tres días después de lo programado inicialmente, logró estar de vuelta en Argentina.

Sin embargo, en las últimas horas se informó que la famosa y su familia no cumplieron con el aislamiento en un hotel como exige el gobierno bonaerense. Es por eso que recibió un acta labrada y podría ser multada por 4.3 millones de pesos por atentar contra la salud pública.

.

Por su parte, Maru está indignada y ya presentó un descargo en la Justicia. En ese sentido, trascendió que en principio había consultado sobre esta situación pero aunque cada uno de los integrantes no salió de su casa, igualmente incumplió en la norma.

La provincia de Buenos Aires sostiene que la norma en cada caso de un pasajero que llega al país debe ir a un hotel. Uno por si mismo no puede decidir en donde cumplirá con los siete días de cuarentena sino que irá al hotel en donde se le ordene.

En tanto, desde el entorno de maru informaron que ya fueron a controlar que cumplieran con el aislamiento en el domicilio y que con ese seguimiento, consideraba que no incumplían con lo establecido. De hecho, la cocinera estuvo muy activa en las redes sociales en las últimas horas, en donde se la pudo ver haciendo ejercicio dentro de su casa y cocinando junto a sus hijos.