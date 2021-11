Charlotte Caniggia no sabe pasar desapercibida ni a la hora de cocinar una cebolla. MasterChef Celebrity desafió a sus participantes a hacer una preparación dentro del set como si estuviesen en un camping, cosa que la mediática no debe estar muy acostumbrada al conocer solamente hoteles y mansiones de lujo. La intemperie no es lo suyo y se hizo notar.

Mastrchef Celebrity 3, más allá de ser un programa de tevé -un verdadero éxito en esta nueva edición-, se supone que los participantes tienen que tener una mínima base de conocimientos en el arte culinario. Es por eso que cada mínimo desliz de los participantes es escrachado en las redes. Y si se trata de fallar al cocinar una cebolla, ningun internauta la dejará pasar.

La hija del "pájaro" de repente se puso a cocinar una cebolla y la metió adentro de una pava. Para este desafío, los participantes recibieron una mochila y una vianda con diferentes ingredientes, que obligatoriamente tenían que usar pero debían pensar por sí mismos el plato.

"Cocinar al aire libre tiene su parte linda y sus complicaciones. Solo van a poder cocinar con esa hornalla de camping y no van a poder usar el horno ni ningún otro instrumento de cocina”, les dijo Germán Martitegui. “Todas las mochilas tienen lo mismo. Una variedad de elementos espectaculares. Así que no queremos excusas”, les dijo Damián Betular, mientras que Donato di Santis aclaró: “Los ingredientes que elijan usar se usan en su totalidad. Es decir, si hay un litro de leche, tienen que usar el litro entero, no es que pueden dividírselo con un compañero”.

Por lo que a Charlotte se le ocurrió hacer un paté mezclado con queso crema y galletitas de agua con unas brochettes de verdura. De repente, los miembros del jurado notaron que había olor a quemado. “Charlotte, hay olor a quemado. ¿Qué tenías en la pava?”, le preguntaron. “¡Uy, no! ¡Se quemó la cabolla!”, exclamó la diva mientras intentaba apagar el desastre. El resto, fue hablado en las redes sociales, donde los memes, humoradas y GIFS sobraron.