Claudia Villafañe regresó con todo a Masterchef Celebrity, esta vez en su tercera edición, pero hubo un dato que sorprendió. No regresó como participante, sino para reemplazar en el jurado a Germán Martitegui, quien se ausentó en dicho episodio. Uno de sus intercambios virales se dio con Juariu, con quien aparentemente tenía una historia pendiente.

El pasado jueves “la Claudia” regresó al piso que la vio como campeona dos temporadas anteriores, pero en esta oportunidad subió un escalón y se paró al frente con Donato De Santis y Damián Betular. La consigna de la noche era simple: preparar platos destinados a cinco músicos que esperan ansiosos algo para “picar” luego de dar un concierto.

Claudia Villafañe se consagró campeona de la primera edición de Masterchef Celebrity.

La empresaria no pasó desapercibida y, cuando llegó la hora de pasar a chusmear por las estaciones de los participantes, se dio un interesante intercambio con uno de ellos.

Se trata de Vicky “Juariu” Braier, una popular influencer, que se autodefine como “stalker de famosos”. “Claudia, no te voy a poner en compromiso de decir cuál es tu favorito de esta temporada”, chicaneó Betular cuando llegaron a su mesa de trabajo, sacando a relucir un dicho de la instagramer.

“Todo era felicidad hasta que recordé que Gianinna me tiene bloqueada”, confesó Braier detrás de cámara. Recordemos que había hecho unas publicaciones sobre la relación entre Gianinna Maradona y el ex futbolista Daniel Osvaldo.

Juariu protagonizó un divertido intercambio con "la Claudia", con pasó por su estación.

“Sé quién es, pero no nos conocíamos personalmente. Igual...la conozco viste por su trabajo, ¿no? Y muchas veces la quería buscar para...”, señaló Villafañe. “¡Claudia! ¡Sabés quién soy!”, bromeó Juariu y luego pasó a esconderse debajo de la mesada.

Una vez quedó atrás la chicana, se dio paso a los consejos gastronómicos. “Jauriu, tené en cuenta que es para cinco comensales”, recomendó la ex esposa de Diego Maradona, quien, de paso, se confundió el nombre de la participante. “Claudia, decime como se te cante, como quieras vos”, replicó entre risas la influencer.

Más adelante, esta última se encargó de explicar los motivos del enojo de “la Claudia”. ”Yo no stalkeé a Gianinna y a Dalma, a las dos no, pero a Gianinna sí. Tuvo una relación con Daniel Osvaldo, y bueno...salió en las redes y sí, lo puse en mi Instagram, que estaban teniendo un algo; no les ha gustado a Gianinna y Osvaldo y me bloquearon”. Cómplice e irónico, Betular le advirtió: “Ya nos vamos a enterar que estuviste haciendo”, señaló.

Cuando llegó la hora de probar el plato, las tensiones se relajaron y la elaboración de Juariu fue elogiada por el jurado. Por si fuera poco, luego se conoció que estuvo entre los tres mejores platos de la noche. “Siento que me perdonó Claudia, le gustó”, finalizó.

