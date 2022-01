Matías Alé regresó a hacer temporada en Córdoba después de estar seis años sin pisar los escenarios de Villa Carlos Paz. El actor forma parte de la obra Mi mujer se llama Mauricio, allí comparte elenco con Iliana Calabró, Paglo Rago, Alejandro Müller, Adriana Brodsky, Nerina Sist y Gonzalo Urtizberea.

En los últimos años estuvo alejado de los escenarios cordobeses y del medio, tras el brote psicótico que sufrió en 2015. Ya lejos de la gran exposición mediática que supo tener junto a sus ex parejas Graciela Alfano y Silvina Escudero, decidió darle un cambio rotundo a su vida.

Este martes por la tarde informaron en Intrusos que Alé cambiará de vida después de finalizar la temporada de verano 2022 en Villa Carlos Paz. Adrián Pallares y Rodrigo Lussich adelantaron cuáles serían los planes del actor.

"Tenía reparos primero, pero se va a instalar de manera definitiva en Córdoba", adelantaron ambos y luego señalaron que Ale siempre tuvo "ganas de quedarse en Carlos Paz, poner un café, tener un programa de radio y, cuando sea la temporada, estar para alguna obra".

Heladería de Matías Alé: su primera experiencia en gastronomía

La idea de poner un café no es su primera experiencia en el rubo gastronómico. En plena pandemia de coronavirus abrió en 2020 su primera heladería en la calle Corrientes, Capital Federal, al lado del Teatro Broadway, a media cuadra del Obelisco, y lo abrió en asociación con su colega Alejandro Cupitó, según contó Alé el año pasado en una entrevista con Cortá por Lozano.

En diálogo Diario Alfil, el ex de Graciela Alfano expresó que el pueblo cordobés le hacen sentir que "todo sigue tal cual estaba" en su última temporada en Carlos Paz. "Hace cinco o seis años de la última vez que vine y parece que no pasó el tiempo por la forma en que me hace sentir la gente", explicó al medio local.

"En esta temporada estoy en el Urban City, lugar en que me siento muy cómodo y cada vez que vengo encuentro gente que me guarda un cariño enorme y a la que le estoy muy agradecido", aseguró el actor.

Este martes el actor también pasó el móvil de Intrusos donde se refirió a su situación sentimental y afirmó que estaba "muy bien solo".

"Hace diez años quería ponerme una heladería en Carlos Paz, el año pasado me puse una en Buenos Aires y me fue como el or**. Dije, lo voy a hacer en Carlos Paz", contó en el móvil con Pablo Layús, pero uno de sus amigos le sugirió poner un café y otro que hiciera radio y televisión.

Sin embargo, hasta el momento el actor confirmó que aún le quedan trabajos pendientes en Buenos Aires y que es probable que "haya una gira" con la obra Mi mujer se llama Mauricio.

"Sería muy egoísta de mi parte porque estoy en un momento tan lindo con mi vieja y su pareja, mi hermano. Sería muy egoista venirme para acá y perderme esos momentos, esas juntadas. Hoy tiene mucha más prioridad mi familia que un proyecto para mudarme", explicó Alé.

En cuanto a su futuro laboral contó que tiene dos proyectos radiales y uno televisivo en Córdoba. "Siguen apareciendo propuestas. Omar (Suárez), estaba comiendo con él, me dice si querés ya te hago firmar contrato para el 2023", contó. Y sobre su supuesta mudanza aseguró que no "desembarcaría" sólo en la ciudad cordobesa, sino que se llevaría a todos sus amigos y familia.

Marías Alé y su brote psicótico

El actor, de 44 años, tuvo un brote psicótico en la madrugada del tres de noviembre de 2015. En ese episodio había agredido a María del Mar Cuello Molar, su esposa de aquel entonces, y a Nancy Molar, su ex suegra.

En 2015 Alé tenía 38 años y tuvos que ser internado en el Sanatorio La Trinidad y luego fue trasladado a la Clínica Psiquiátrica Avril por orden del doctor Alejandro Litvasck, quien llevaba adelante la causa y era el encargado del Juzgado Correcional N°7.

Su proceso de recuperacón fue lento, a los seis meses de su primer episodio tuvo una recaída en la que violentó a su hermano Elias, pero salió adelante junto al apoyo de su madre Elena y de a poco se fue rodeando de la tranquilidad que hoy lo caracteriza.