La familia ensamblada que formaron Wanda Nara y Mauro Icardi siempre atrae la atención de los internautas. En las fotos y videos que comparten en las redes sociales se los ve unidos y disfrutan juntos. Sin embargo, en este caso un hecho causó indignación de los lectores.

La crítica en las redes sociales es tan detallista como severa en muchos casos y un video que Mauro subió a sus redes sociales le generó una avalancha de críticas. ¿De qué se trató la broma a Isabella? El último día del 2021, aprovechando el intenso calor del verano argentino, Mauro, Wanda y los chicos disfrutaban de una tarde de pileta en su casa el country Santa Barbara. Se observaba un día apacible en familia.

En un cierto momento, Mauro alzó a la pequeña Isa, que tiene solo cinco años, la puso sobre sus hombros y empezó a amagar con tirarla a la pileta. A pesar de estar en los brazos de su papá, a la nena no se la veía para nada cómoda con la situación.

A pesar de esto, Icardi la levantaba cada vez más, con sus brazos extendidos y un sincero intento de convertirlo en una situación simpática. Sin embargo, Isabella se resistía y lloraba. Entre lágrimas, le pedía a su papá que no la tirara.

Finalmente, Mauró arrojó a la pileta y su hija salió nadando por su cuenta hasta la escalera. Después, para suavizar el momento, Mauro la abrazó y se volvió a tirar al agua con ella en brazos. El hecho solo se trató de una broma, tal vez excesiva pero que se ha visto numerosas veces en cualquier pileta, la actitud de Icardi recibió numerosas críticas en los comentarios del video.

"Me parece un acto bastante violento ya que la nena no la está pasando bien y termina llorando ...pobre criatura". "Es un pltd bárbaro si a su hija no le gusta ?? debe respetar". "POBRECITA salio llorando. Ni en los hijos piensan con tal de llamar la atención", fueron algunos de los comentarios. Varios llegaron al extremo de reprobarlo con una consigna emblemática de los derechos femeninos: "No es no". Hasta la propia Wanda la ligó. "Pobrecita, no quería y la madre filmando en vez de decirle que deje a la niña tranquila", le reprocharon.