Mavys Álvarez, la novia cubana menor de edad de Diego Maradona, reveló cómo fue la ruptura de su vínculo con el astro futbolístico tras una relación atravesada por el consumo de drogas y alcohol. "Fue duro", reconoció la mujer, que hoy tiene 41 años.

En una entrevista a América Tevé, el canal 41 de Miami, Estados Unidos, Mavys explicó que ella había comenzado a dejar las drogas por sí misma antes de terminar su relación. "Fue duro, pero me ayudó mucho que él viajara, porque cada vez que pasaba tiempo fuera era tiempo que yo estaba limpia, pero me refugiaba mucho en el alcohol y, cuando no me drogaba, tomaba. Fue bien difícil para toda mi familia”, contó.

Al recordar esos momentos, Mavys puntualizó en un viaje de Maradona en 2005. “No recuerdo a dónde se fue, pero pasaron meses sin que me llamara ni respondiera a una llamada. Me llamó un día a las tres de la mañana, y yo recién me había enterado que estaba embarazada”, relató la cubana. Según su relato, la llamada fue breve, en la que el Diez se quedó mudo y ella decidió cortarle el teléfono.

También contó entre lágrimas que, si bien ninguno de sus hijos fue de Maradona, tuvo la ilusión de que su noviazgo tuviera futuro o de tener un hijo juntos, deseo que -dijo- le manifestaba el propio Diego. “Me hice pruebas de embarazo porque se me atrasaba el período, pienso que tal vez por las mismas drogas”, reflexionó Mavys.

“En mi mente me hice la ilusión de que tal vez podía haberme dejado algo; de que de tanto daño que me hizo, hubiera pensado en mí aunque sea en algún momento", señaló la cubana.

Mavys Álvarez y Diego Maradona en Cuba.

Al ser consultada sobre cuánto le dolió la muerte de Maradona, Mavys afirmó: “Vivimos muchas cosas. Hubo mucha locura y desenfreno, pero sí lo sentí. Son sentimientos encontrados. Gracias a él, conocí cosas que no hubiera podido conocer, pero también viví cosas en mi vida que me afectaron y que hoy por hoy me siguen afectando”.

Pese a todo ello, Mavys manifestó arrepentirse de lo vivido con Maradona. Así remarcó ante la pregunta del periodista de que le aconsejaría a una joven de 16 años que tiene en frente la posibilidad de vivir algo similar a lo que vivió ella, respondió: “Les diría que lo piensen bien. Pueden vivir momentos bonitos, pero es muy duro si les pasa algo como lo que viví. Me sentí bien, pero cuando conocí las drogas todo cambió en mi vida”.