Las historias que pueden conocerse a través de las redes sociales cada día sorprenden más. Todo material se puede hacer viral en minutos dependiendo de su contenido. Generalmente, las mayores reproducciones se las llevan los videos de mascotas con comportamientos extraños, niños haciendo algo inusual, los famosos "challenge", las infidelidades y lo mejor de todo, las experiencias fallidas.

También existen los escraches, que la mayoría conducen a la viralización debido a que todos los usuarios saltan a opinar. Ya sea agarrar a alguien con las manos en la masa haciendo algo indebido, un mal servicio o porqué no ese escrache que tiene un fin cómico, como un niño haciendo alguna travesura. En el caso de los tuits, todo lo relacionado a situaciones incómodas, humillaciones en público o simplemente algo muy cómico, trasciende en todos lados.

Este es un caso más. Otra vez, un hilo se hace viral en Twitter por tener de protagonista experiencias fallidas. Y si se trata de entrevistas laborales, cosa que todos hemos pasado y sufrido, mejor. Todo comenzó con un usuario que expresó: "Como acabo de tener una entrevista laboral en la que me fue para el qlo quiero que me cuenten experiencias de entrevistas gone wrong así no me siento tan mal". En cuestión de minutos, las historias empezaron a caer como cataratas y se multiplicaban con las horas.

Como acabo de tener una entrevista laboral en la que me fue para el qlo quiero que me cuenten experiencias de entrevistas gone wrong así no me siento tan mal. — Félix (@felixdeapellido) October 29, 2021

Una experiencia laboral fallida es parte de la vida y nunca hilo de Twitter supo reunir tantas juntas. Son esas situaciones donde los nervios pueden jugar una mala pasada y todos, al estar frente a nuestro posible futuro jefe, hemos contestado cosas sin sentido o nos ha temblado la voz. El hilo contó con muchas historias y hubo una que, según los usuarios, se llevó el premio.

"Hoy vi pasar un tuit de entrevistas laborales fallidas y cómo olvidar la mía", comenzó la usuaria @femibarbi. La introducción ya conducía a la viralización. La joven se había postulado para ser promotora en un evento de Paty, por ende, tuvo una entrevista laboral digna de una adolescente sin experiencia.

"Fui a una para ser promotora en un evento de hamburguesas y, cuando me preguntaron si conocía el producto, respondí: “No, trato de no comer porquerías”", concluyó el tuit con más de 45 mil Me Gusta, 130 citas y 815 retuits.

Hoy vi pasar un tuit de entrevistas laborales fallidas y cómo olvidar la mía: fui a una para ser promotora en un evento de Paty y, cuando me preguntaron si conocía el producto, respondí: “No, trato de no comer porquerías”. — Bárbara �� (@femibarbi) October 29, 2021

Las respuestas no tardaron en llegar. "Ahí tenes que contestar que sos fanática de la marca" o "Si no sabes que decir, finjí desmayo. Es la que va!" fueron algunas respuestas alusiva al tuit, en medio de las miles de otras historias de entrevistas laborales fallidas que contaron los usuarios.

Mirá más entrevistas laborales fallidas

Para secretaria de importante estudio jurídico: hice el hombre bajo la lluvia con una mano en el bolsillo. — La colores ������☂️ (@Caroctubre) October 30, 2021

En el último filtro para entrar a un call center me preguntaron, obviamente en inglés, "¿como le explicarías el color azul a una persona ciega?". Eso no lo sé responder ni en español .-. — ��Spookyone Corleone�� (@Sea_Buho) October 30, 2021

En un call center, pasé todas las entrevistas faltaba la última dónde te bombardean de preguntas. Iba bien hasta que me preguntó "¿qué te molesta de la vida cotidiana?" Y le respondí que las personas ����♀️. — Bren�� (@BrenGrassi) October 30, 2021