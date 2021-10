La pandemia fue un momento muy duro para todo tipo de negocios, pero en el caso de las peluquerías, los clientes terminaron sufriendo tanto como los empleados. Con los puestos cerrados y los pelos creciendo, muchos argentinos echaron mano a las tijeras para intentar mantener las apariencias prolijas. Y mientras algunos terminaron conformes con su trabajo, otros no tuvieron la misma suerte.

Este fue el caso de Priscila, una joven estudiante que a mediados de 2020 decidió que era tiempo de un cambio de look. Con las peluquerías cerradas, Priscila enlistó la ayuda de su mamá para el corte casero. Lamentablemente, el resultado no fue el que esperaba. Entre risas y nervios, la mujer cortó el cabello demasiado corto y el "flequillo" terminó desparejo y apenas tocando la mitad de la frente.

La reacción de Priscila fue apropiada. "¿Me mataste?", preguntó la adolescente cuando su madre empezó a reírse. La joven no podía hacer más que reír con ella mientras la mayor intentaba peinar la cortina de cabello, que con cada pasada del peine quedaba más y más corta. "Mirá que le corté por acá abajo", se explicó a cámara mientras Priscila miraba en el espejo su nuevo look. La risa pronto pasó a llanto, con la joven demandando saber "qué me hiciste" y negando derrotada con la cabeza.

La joven compartió el video de su desastrozo corte en TikTok, donde reunió más de 3 millones de vistas, cerca de 400 mil 'me gusta's y una secuela, esta vez con la madre de Priscila sentada sobre el inodoro mientras su hija le recorta el flequillo. El video también llegó a Twitter, donde reunió más de 3 millones de vistas, casi 300 mil 'me gusta's y cerca de 18 mil retweets.

.

El momento volvió a llamar la atención de los internautas cuando el usuario @soyfedd volvió a compartirlo en la red social del pajarito en honor al "Mes de la herencia hispana", una celebración estadounidense que recuerda el legado de sus habitantes latinos. La publicación se viralizó con rapidez, recibiendo cientos de comentarios de latinos de todo el continente.

"me descoloca como se quiebra con la madre y en vez de no se PEDIR PERDÓN LE PEGA UN GRITO Y LA REINICIA DE FÁBRICA", "Yo decía ¿como un video puede representar la herencia hispana? y si lo representa muy bien, una montaña rusa de sentimientos y representaciones", "Reír y pasar inmediatamente al llanto es nuestra especialidad latinoamericana. Somos hijos de Delia Fiallo" y "Me dolió hasta a mi. Con el pelo no se juega. Es sagrado" fueron algunas de las reacciones de los usuarios en Twitter.