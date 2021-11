El triángulo amoroso entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara pareciera ser una historia sin acabar. Confirmado que el futbolista y la actriz se vieron en septiembre en un hotel de París, justo cuando Wanda viajó a Milán con su hermana Zaira, se sabe que se dieron besos y charlaron, pero no llegaron a "concretar" en la cama.

Revelan por qué Mauro Icardi y la China Suárez no "concretaron"

El periodista de espectáculos Ángel De Brito reveló nuevos detalles sobre el polémico encuentro y el verdadero motivo por el que todo quedó trunco. “Había cosas en esa habitación que no le cerraban. Había olores que le molestaron”, expresó De brito en el programa Los Ángeles de la Mañana.

El conductor de LAM aclaró que no se trató de un mal aroma por falta de higiene, pero se negó a contar más para evitar meterse en problemas.

Sin embargo, Suárez, en su charla con Wanda Nara tras el escándalo, le había dado otra versión de los hechos. “No estuvimos porque a tu marido no se le paró”, pronunció en una charla telefónica.

Mauro Icardi, "en shock" con la belleza de la China Suárez

En Los ángeles de la mañana indicaron que el delantero del PSG habría quedado en shock ante la belleza de la artista. “Cuando la vi me quise morir”, le dijo a su círculo íntimo, según indicaron en el programa.

De acuerdo a lo trascendido desde el entorno de Icardi, él ponía excusas para evitar el encuentro con la actriz, pero los mensajes "picantes" que intercambiaron lo tentaron y terminaron de convencer para poner una fecha y lugar para verse.

Los mensajes subidos de tono de la China Suárez para Mauro Icardi

LAM afirmó que la "China" le mandaba fotos sensuales con diferentes poses de yoga. Una de ellas fue acompañada de una frase subidísima de tono: “Me calienta que me terminen adentro”.

Desilusionada por la reconciliación de Mauro Icardi con la mayor de las hermana Nara, también le dijo: “Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no habló con casados, pero vos sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”.

Wanda Nara y Mauro Icardi rompieron el silencio en una entrevista con Susana Giménez.

La versión de Wanda Nara sobre el engaño de Mauro Icardi

Durante la esperada entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez, la empresaria reveló que su marido le dijo toda la verdad sobre la cita que tuvo con la China Suárez en un prestigioso hotel de la capital francesa.

.

“Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo. Lo más importante era sentarme con él y que me lo cuente”, sostuvo para después confirmar que se comunicó con la actriz para chequear la versión.

“Creo que fue y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podría haber pasado de todo, pero no pasó”, pronunció.