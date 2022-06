Las personas tienen las expectativas muy altas a la hora de saludar a un famoso o un influencer por la calle, pero cuando el encuentro se concreta, muchos quedan decepcionados.

Esta situación la suelen vivir muchos famosos, en esta oportunidad fue Dario Barassi quien tuvo un episodio similar con una seguidora y se volvió viral en las redes sociales.

El conductor cobro mucha popularidad en el último tiempo gracias a su programa de televisión “100 argentinos dicen”, el éxito de su programa hizo que Barassi coseche miles de seguidores con los que mantiene una relación cercana a través de las redes.

Pero no es solo en esa red social en la que el comediante causa furor, sino que en Twitter suele convertirse en Tendencia por distintas razones derivadas del programa, algunas graciosas, otras incómodas y muchas insólitas, como días atrás cuando se acumularon comentarios porque se lo veía ojeroso.

"Está todo el mundo preocupado porque me ven ojeroso. Me maquillaron al principio bebitos. Esta cara está nueva", respondió el actor y conductor en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores con quienes interactúa cada vez que puede.

Sin embargo, el último episodio logró captar la atención de los usuarios que quedaron sorprendidos tras las acusaciones de una joven. Esta seguidora suya asegura haber sufrido una "decepción" al conocerlo.

La usuaria, denominada Abril Fran @FranokAbril, publicó: "Naaaaaaa para para, salí a caminar y a la vuelta del depta estaba el gordo Barassi cenando, lo ví y con una sonrisota lo saludé muy emocionada y me levantó la mano no mas, y con alta cara de culo. LA decepción".

Como era de esperarse, el tuit acumuló más de dos mil "me gusta" y se llenó de comentarios, generando un debate sinfín entre aquellos que defendieron el accionar de Barassi y aquellos que lo cuestionaron.

"Es así siempre no se de que te asombras. Desagradable. La tele hace un personaje, si no no vende, no factura, no sirve, no nada", publicó una usuaria. Mientras, por otro lado, otro señaló con ironía: "Que mal che... @dariobarassi la próxima dejá de comer, cortá la reunion familiar o laboral, te levantas y vas a donde este la persona que te saluda. La abrazas, te sacas una foto, haces una history y le das plata. Dale media pilaaa te debes a tus seguidores".

Pero Barassi no quiso mirar para el costado y decidió tomar cartas en el asunto. Fiel a su estilo humorístico y restándole dramatismo al tema escribió: "Nada q me distraiga de la comida va a ameritar mi sonrisa".

El tuit que recibió Darío Barassi y su respuesta.

La usuaria que hizo ese comentario acerca del decepcionante encuentro con el conductor señaló: "Está perfecto jajajajaj solo era un tweet, que escandalosa la gente. Es Twitter, no existe la literalidad".