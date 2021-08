Miles de personas fueron a recibir a L-Gante, frente a su casa en General Rodríguez, donde se sacó fotos y firmó autógrafos desde una camioneta con la cual arribó para dar un recital gratuito para toda su gente.

L-Gante vuelve de su gira por España, México y Colombia y ahora volvió a su localidad natal para dar un recital de cumbia. "El barrio está con el barrio, así nos mantenemos", dijo el cantante al móvil de Crónica HD.

El joven artista de 21 años festejó su regreso y mostró su alegría por el descomunal recibimiento que le hicieron las personas del barrio Malvinas Argentinas, en General Rodríguez. "Recién llegamos al barrio, la verdad, ni me imaginaba esto. Una locura. Me siento el Diego", manifestó.

"Compartir esta felicidad con los que valoro, con mis vecinos, con mi albañil, estamos todos juntos acá. Es la alegría de todos", expresó L-Gante cuando le preguntaron qué sentía con respecto al gran recibimiento. "Todo esto me llena el alma", agregó, con una sonrisa en su cara.

La historia de L-Gante y sus comienzos como cantante de cumbia

Desde el barrio Malvinas Argentinas, en General Rodríguez, L-Gante la pegó con sus éxitos, que sonaron durante la pandemia de coronavirus. Pese a que muchas personas escucharon su hit RKT, por el cual saltó a la fama y que se hizo conocido por sus encuentros con los influencers Ibai Llanos, Luisito Comunica y por sus “sessions” con Bizarrap, pocos conocen la historia de este chico que tiene apenas 20 años y más de dos millones de suscriptores en YouTube y otro millar en redes sociales como Instagram o TikTok.

"El tema que menos creí que iba a funcionar y que menos producción le di, fue el que pegó", había dicho el autodenominado cumbiero (“corta, sin discusión”) que sacó su tema RKT L-Gante hace menos de un año. “En 2017 ya había sacado temas, pero nadie me reconocía", dijo al canal de YouTube Damn, especializado en rap y hip hop, en relación con ese clic que el artista dio desde que comenzó a grabar sus primeras canciones.

El nombre de L-Gante, que en realidad se llama Elian Ángel Valenzuela, viene de su mamá, quien lo apodó así porque cada vez que se levantaba a desayunar con la notebook, para hacer un nuevo tema, no se cambiaba la ropa, sino que andaba por la casa en pijama. “Mi mamá pasaba por ahí, me veía y me decía 'qué elegante, eh’, pero en realidad estaba re ciruja”, dijo el artista también apodado “keloke” por sus amigos del barrio.

Los comienzos de este cantante de cumbia se remontan a 2017 cuando con sólo 15 años conoció a su mánager Kevin Rivas (cuyo nombre artístico es DT Bilardo), el cual contactó a través de la mencionada y famosa computadora del Gobierno, que pertenecía la programa Conectar Igualdad.

Se crió en el barrio Malvinas Argentinas, en General Rodríguez y, tras pasar por otros barrios, finalmente se instaló en “el Bicentenario”. "Es un barrio hecho por el Gobierno", aclaró.

Como de muy chico ya le gustaba la música, a los 13 años quiso armar su propio estudio. Entonces, a esa edad aprendió a grabar solo y, como cuenta ya "estaba a pleno" para encaminar su vida profesional a lo que es hoy, un artista reconocido en el mundo de la cumbia, el rap, trap y que sus canciones suenan en toda Hispanoamérica. “Escuchaba mucho rap de Argentina. Después escuché reggaetón. Estaba siempre informado con el tema”, dijo L-Gante, quien durante la cuarentena "la pegó" con su hit L-Gante RKT.

Recital de L-Gante en su barrio de General Rodríguez