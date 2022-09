Más de 260 alumnos presentan intoxicación en una escuela primaria. Suspendieron las clases hasta el lunes. Los padres dicen que se debe a un brote masivo de gripe A o Covid. El gobierno escolar dijo que analizan el agua que consumían. Descartaron que se hayan enfermado por consumir alimentos.

Los hechos fueron denunciados por los padres y madres de la Escuela Emilio Jofré que está ubicada en calles Serpa y Moreno en el centro de Luján de Cuyo.

Como parte de las medidas de precaución, la Dirección General de Escuelas resolvió que las clases se den en forma virtual, al menos hasta el lunes próximo.

Estefanía Torres, madre de 3 hijos comentó que comenzaron a sentir síntomas de a uno. Fiebre, dolor de cabeza, faringitis, vómitos, dolores estomacales. Los casos se fueron multiplicando con el correr de los días. Admitieron 60 contagios, luego 130 y hoy ya se habla de más de 260 certificados médicos que avalan los padecimientos físicos de los alumnos y alumnas de primaria.

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo aseguraron que la situación no se debía a un problema con el agua potable, pero se estudian las causas de lo sucedido.

Mariela, otra madre de estudiantes de la institución comentó, asimismo, que el colegio no ha dado información sobre lo que ocurrió. "No nos dejan entrar a los padres. Mi hijo me dice que no se puede ir a los baños del olor que hay. Las medidas se empezaron a tomar ayer recién.. Un curso tiene 27 niños enfermos", relató.

La DGE, en tanto, emitió un comunicado sobre el tema. "Ante una cantidad de estudiantes con síntomas de descompostura, desde la Delegación Regional Centro se está trabajando junto a la supervisión, los directivos de la escuela y, en conjunto con la Municipalidad de Luján, se decidió realizar una desinfección total dentro del edificio escolar", señalaron.

"Además Aguas Luján realizará un análisis del agua tanto de la que entra cómo la que ya está almacena en los tanques de la escuela. Desde el gobierno escolar se enviaron bidones con agua para ser utilizada hasta que se tengan los resultados de los análisis que se realizarán a los tanques y las cisternas", expresaron en el texto.