A casi una semana de la victora de Argentina sobre Brasil en la Copa América, el furor por Lionel Messi no baja en ninún lugar del mundo. Tras unos días de descanso en Rosario, el jugador se reubicó en Miami, Estados Unidos junto a su esposa e hijos, pero en la otra punta del continente también lo esperaba una ovación aplastante.

Fue así que en su primer día en la ciudad de Surfside, un grupo de fanáticos interrumpieron la cena del 10, quien había parado en un café de la zona. Cuando Messi se preparaba para salir del establecimiento, se encontró con la pequeña muchedumbre esperándolo en la puerta.

.

Al grito de "dale campeón, dale campeón", los presentes felicitaron al capitán de la selección por su victoria en el Maracaná y se amucharon en la puerta del restaurante intentando tomar una foto del jugador.

Messi fue asistido por el personal de seguridad en su retirada del lugar, no antes de recibir felicitaciones y hasta un abrazo de uno de los fanáticos. El caótico encuentro fue capturado por uno de los presentes:

Esperó a Messi en el aeropuerto e inmortalizó su encuentro con un tatuaje

El fanático se tatuó el autógrafo de Messi en su pierna.

La locura futbolera recibió al 10 desde que puso pie en Miami. Alejandro Gómez, un argentino empleado en el aeropuerto internacional del estado estadounidense, averiguó a que hora aterrizaba el avión de Messi y planeó un encuentro con su ídolo:

“No es que me lo encontré a Leo en Miami, yo sabía a que hora llegaba y dónde podía cruzarlo. Yo trabajo donde llegan los vuelos privados y los charters y se me dio de poder verlo en un lugar donde no hay mucha gente”, contó a TN Deportivo.

Cuando el astro llegó con su familia a Miami, a las 8 de la mañana, Alejandro se acercó con celular y fibrón en mano, y consiguió una foto con Messi. “Es super amable, es un grande, es vergonzoso el 10″, recordó el fanático, que logró que el capitán de la selección le firme la pierna. Después del encuentro, Alejandro fue derecho del aeropuerto al tatuador para inmortalizar la firma de Messi en su piel.

Las lujosas vacaciones de los Messi en Miami

El departamento de lujo de Messi en Miami. (Cortesía de Caras)

Luego de renovar su contrato con el Barcelona, Messi y su familia se dirigieron a su nuevo departmento en Miami para unas relajantes vacaciones. Acompañado de sus padres, su esposa y sus tres hijos, el 10 disfrutará un merecido descanso en un recién adquirido departamento de lujo.

El departamento del edificio Regia está ubicado en la zona norte de Sunny Isles Beach, y cuenta con una hermosa vista al mar, según reportó Caras. La familia pudo instalarse luego de cerrar la compra de 7,3 millones de dólares.

Entre otras comodidades, las nuevas instalaciones de los Messi cuentan con 6 piscinas, yacuzzi frente al mar, spa con piscinas de tratamiento con aromaterapia y cromoterapia, sauna, gimnasio, salón de yoga, parque infantil, bar de champagna y una bodega.