El equipo de Crónica HD estuvo en Aeroparque, donde habló con Gustavo, un pintor que vive allí porque no le alcanza para pagar un alquiler. El hombre de 52 años, describió cómo es no tener un lugar para vivir y tener que refugiarse en dicho aeropuerto para esquivar la calle.

Para empezar, el hombre confesó que su familia no tiene idea de que se encuentra residiendo allí. “Mi familia no sabe que vivo acá, se va a enterar ahora. Me baño en una Iglesia a la mañana, queda en Palermo. Acá está todo tranquilo, hay muchos que viven acá. Ahora que me ven y cuando empiece el frío, van a empezar a venir”.

Además, recordó que, prepandemia, vivió allí durante más de un año, pero que luego tuvo que volver porque no le alcanzó para tener un techo. Sin embargo, destacó que prefiere eso antes de volver a la calle. “Antes laburaba de seguridad, de limpieza, de ayudante de cocina y acá hago changas, pero no alcanza”, señaló.

“Vivir en la calle es un problema. Si te quedás dormido te sacan las cosas, te sacan un bolso, capaz te sacan hasta las zapatillas. Acá adentro por lo menos tengo seguridad”, reveló.

En cuanto al dinero con el que vive, confesó que “a veces tengo que manguear a la gente para comprarme las cosas de higiene. Llevé mi currículum a un par de lugares, pero nada. Capaz por la edad, tengo 53 años. No te contratan porque ya sos grande”.

A su vez, indicó que va a una iglesia por la mañana, donde puede bañarse y alimentarse. Mientras busca un trabajo, se anotó para cobrar el IFE y utiliza el dinero para comprarse alimentos y cosas de higiene.

El equipo de Crónica HD también habló con trabajadores del aeropuerto y contaron que es muy común ver gente en situación de calle, que recae en el sitio. “Hay muchísima gente, no solo en Aeroparque, sino en todos lados”, contó uno de ellos.

En cuanto a por qué esta gente no acude a los parajes diseñados por el estado para las personas sin hogar, parte del panel indicó que no lo hacen porque los robos. Según los datos que brindaron, el 82% de ellos evita los paradores por temor a la violencia.

El drama de Gustavo en Crónica HD: no tiene hogar vive en el aeropuerto