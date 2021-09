Mirtha Legrand, de 94 años, fue internada este jueves tras sufrir una descompensación por un problema coronario. Será sometida a estudios cardíacos en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según trascendió, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha habría presentado una arritmia y por precaución se decidió que permanezca 48 horas en observación. Seguirá internada mientras le realizan estudios de rutina para evaluarla más exhaustivamente y determinar si es necesario colocarle un stent.

Su nieta, Juana Viale, se dirigió a la clínica para acompañarla.

Héctor Vidal Rivas, asistente personal de la diva, dijo en diálogo con Clarín que la conductora deberán realizarle un "chequeo general".

"Mirtha Legrand no se sentía bien esta mañana, un médico la visitó en su casa, y decidió trasladarla al Mater Dei, para realizar estudios mas exhaustivos", informó el periodista de espectáculos Ángel de Brito.

¿Mirtha Legrand se retira de la televisión?

Hace algunos días trascendió la posibilidad de que la diva de la pantalla chica dijera adiós definitivamente a la televisión. Durante toda la pandemia del Covid estuvo ausente y fue reemplazada por Juana Viale en su programa emitido por El Trece.

Según le habría contado a su círculo más íntimo, haría solo dos programas más, uno en octubre y el último a fines de noviembre o principios de diciembre, una despedida de su carrera televisiva, según informaron en Intrusos. 53 años en el aire, todo un récord. Sin embargo, con estas novedades sobre su estado de salud habrá que ver cómo sigue todo para "La chiqui".

De todas formas, Mirtha Legrand ya ha anunciado varias veces su retiro y siempre ha vuelto a su puesto como conductora. Veremos si cumple con su palabra.

Hace poco más de un mes, Mirtha Legrand volvió a ponerse al frente de su programa La noche de Mirtha (eltrece). Allí habló del perjudicial encierro que atravesó durante casi un año por la pandemia. "¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro. Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, expresó la conductora en agosto.