Con la llegada de más dosis de vacunas, en los últimos días se vieron más y más jóvenes que accedieron a los centros vacunatorios de la provincia y ciudad de Buenos Aires para aplicarse la primera dosis del inoculante contra el Covid.

Y en ese rango etario ingresó la periodista Morena Beltrán, quien con 22 años se inoculó el pasado jueves.

Pero no fue la joven conductoa de la cadena ESPN la encargada de compartir la noticia. La persona que lo contó contó en redes fue Anelén Pedernera, la licenciada en obstetricia de la Universidad de Morón, que la vacunó.

.

“Vacuné a Morena Beltrán. ¿Ustedes bien?”, escribió Pedernera en su perfil de Twiter y rápidamente se volvió viral.

En su bigrafia de la red social , la joven usuaria que tiene la misma edad que la conductora se descrime como "Loca por Messi" y también es fanática del fútbol, lo que probablemente la convierte en una admiradora de la periodista.

Pero su posteo, que sumó cada vez más likes hasta superar los 14.000, le llegó a Beltrán y le contestó: “Jajajaja vamooo” y cuatro corazones violetas.

.

Y horas más tarde, durante la madrugada de este viernes, Anelén fue entrevistada por la conductora durante la emisión de Sportcenter. "Cuando vi el DNI dije ´no puede ser´. Soy cholula y dije ´yo la quiero vacunar´. Le escuché la voz por el pasillo y agarré el DNI para vacunarla yo", reveló.

"Soy hincha de River y fanática de Messi. Mi locura es Leo. Lo seguimos un montón, le comento todas las historias. Tengo planeado un mensaje de Messi pero por el momento no lo tengo, quiero que sea algo significativo y estoy pensándolo", contó.

Por último, admitió que quedó pendiente la foto: "Le saqué charla, le pregunté si le tenía miedo a las vacunas pero no hubo foto". Ante esta situación, Beltrán se comprometió a hacerlo en la segunda dosis.

.

Pero la historia no terminó ahí. Un usuario hizo un comentario fuera de lugar: “Si lo hace un hombre ese chiste que pasa”, escribió un usuario, bajo el nombre de @antiestado82.

Beltrán no tardó en reaccionar y lo ubicó con una contundente respuesta: “No es un chiste bolud... Me vacunó en serio”. E inmediatamente, el joven eliminó el tuit.

No es un chiste boludo. Me vacunó en serio — Morena Beltrán�� (@morenabeltran10) July 22, 2021

