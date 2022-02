Don Hernán, el hombre de 100 años que se hizo viral en las redes sociales por llevar un registro de todos los goles de Leo Messi en un cuaderno, falleció en las últimas horas.

La historia del abuelo fanático de “ La Pulga” recorrió el mundo. Julián Mastrángelo, su nieto, fue quien hizo de Don Hernán una sensación viral tras compartir su devoción por Lionel a través de TikTok.

En un video publicado en julio pasado, el joven mostró el cuaderno en el que su abuelo llevaba las estadísticas de los goles convertidos por Messi desde sus inicios en el Barcelona (más de 730), cada rival y la fecha del encuentro hasta los anotados en la Selección Argentina y los de su nueva etapa en el Paris Saint-Germain.

Pese a que todos esos datos hoy se pueden consultar online, Don Hernán prefería hacerlo de una forma más tradicional, de puño y letra tomaba nota después de cada partido en que el capitán de la albiceleste jugaba y volcaba los datos en su cuaderno dedicado a Messi.

En el video que lo hizo famoso, el nieto contó que su abuelo no sabía usar internet por lo que no tenía un celular o una computadora para consultar. "Qué lástima que no pudo hacer el gol cuando jugaron contra los alemanes", opinó Don Hernán en referencia a la final del Mundial 2014.

La historia del centario llegó hasta La Pulga, quién lo saludó en su último cumpleaños a través de un video: “¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera... Nos vemos pronto”, fueron las palabras del rosarino.

Su nieto fue el encargado de confirmar la noticia a través de una publicación que dice: "Hasta siempre abu", y en la que agradece el afecto que recibió después de convertirse en un fenómeno viral.

"Gracias a vosotros, se fue tranquilo y realmente feliz. Saludo de Messi, "famoso" y con alegría, por eso subo esta foto en la que juntos sonreímos con la de Argentina", escribió Julián. El mensaje finaliza con una promesa enternecedora: "Completaré la libreta de sus goles por ti".