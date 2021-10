Este miércoles falleció la abogada Sandra Grilli, producto de una enfermedad que atravesó acompañada de su familia. Ella era oriunda de Comodoro Rivadavia, la ciudad en la que hizo historia con su trabajo, aunque el último tiempo vivió en Cholia junto a su círculo íntimo.

Cuando apenas tenía 32 años sentó un precedente nacional en una importante causa sobre el aborto no punible en una adolescente de su localidad. La encargada de confirmar su deceso fue su colega Stella Manzano, quien le dedicó sentidas palabras recordando su trascendente labor.

La causa que movió a un país

Corría el año 2010 y Comodoro Rivadavia salía a la calle para reclamar por el aborto a una niña de 15 años que había sido abusada durante años por su padrastro. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y el fallo todavía hoy, a más de diez años, sigue sirviendo de antecedente para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo en todo el país.

"Hoy falleció mi querida Sandra Grilli, la abogada que representó a la adolescente de Comodoro Rivadavia a quien le negaron un aborto por violación en el año 2010. Ese aborto fue autorizado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut el 8 de marzo del año 2010, se llamó ‘Fallo A.G’. En 2012, ya realizado el aborto, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y se denominó "Fallo FAL.", recordó Stella.

.

La madre de la adolescente había utilizado la vía penal para solicitar un aborto, que fue rechazado sistemáticamente hasta que llegó al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que aceptó la apelación de la letrada. Tuvieron que trasladar a la niña hasta la ciudad de Trelew para que le realizaran el procedimiento ya que en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia todos los profesionales se declararon objetores de conciencia.

"Sandra era muy joven cuando presentó la medida autosatisfactiva para esa adolescente tan angustiada. Creo que tenía 32 años, nada más, y no hacía mucho que se había recibido de abogada. No tuvo nada fácil en su vida. Era todo fuego, todo poner el cuerpo en una época donde pocas lo ponían", agregó su amiga.

Mientras la menor se estaba realizando la práctica, el Procurador envió el caso a la Corte Suprema que dos años después convalidó la decisión del tribunal chubutense y solicitó a las provincias que instrumentaran los mecanismos necesarios para garantizar la ILE en casos de abuso de menores.

"Nos acompañó en la defensa de otra adolescente en el 2011, cuando a pesar de contar con una ley provincial aún había mucha reticencia para garantizar derechos. En los últimos años se había radicado en Cholila. Me contó hace poco que estaba enferma. Jamás pensé que moriría tan pronto. Un compañero me avisó esta tarde qué había muerto y todavía no puedo creer que ya no podremos conversar nunca más, que nunca más la voy a ver", sentenció Manzano.