Tras una intensa lucha contra un sarcoma embrionario en el maxilar derecho, este jueves por la tarde falleció Sebastián D´amico, el joven bonaerense de 25 años que a través de su cuenta de Instagram relataba cómo era su día a día con la enfermedad que sufría, y brindaba mensajes de optimismo a sus seguidores.

La historia de Instagram en la que dieron a conocer la triste noticia.

La triste noticia la dieron a conocer a través de una historia que fue compartida en su red social.

"En el día de la fecha lamentamos comunicar que Sebastián ha fallecido. En el transcurso del día vamos a dar datos de donde será velado. Muchas gracias a todos por el incondicional todos estos años, él ya no sufre más", dice el texto que más tarde fue publicado al feed del Instagram de Sebastián, que en pocos minutos se inundó de mensajes de despedida de sus seguidores y seres queridos.

En una próxima historia subida se informó que el cuerpo de Sebastián "será velado este jueves a partir de las 19 en la Cochería de la Quintana 46 Moreno centro".

La noticia con la información de dónde se realizará el velatorio de Sebastián.

La larga lucha de Sebastián contra su enfermedad:

El último tiempo a través de su red social, el mismo Sebastián relataba los fuertes dolores que sufría como consecuencia del avance del tumor. Tal es así que el pasado 22 de febrero, el joven publicó un texto en el que "pedía por favor dejar de sufrir".

"Ya no se como escribir que no me quiero morir, ya no se como pedirle a dios que por favor pare todo esto que no quiero sufrir más, no puedo creer que con 25 años tenga que decir me voy a morir en cualquier momento, lucho todos los días de mi vida, con dolores, hemorragia, con éste tumor que cuelga de mi cara y lastima cada vez más y no solo yo, sino que mi familia también lucha y sufre a la par mía y peor muchas veces.Por favor ayúdenme, no quiero sufrir más, no quiero morirme, no estoy listo. Quien puede estar listo para morir? Nadie. No aguanto más tanto sufrimiento. Así es como me veo en la actualidad sin vendajes", dice el posteo.

"Increíble no? Todo lo que avanzó en tan solo meses, si! Meses, no años, ni nada. Solamente meses y no hubo ni hay nada que pueda frenar esté tumor, busque y busque miles de cosas como lo convencional y la medicina alternativa pero nada funcionó, me llegaron millones de msj que pruebe un montón de cosas y créanme que las probé pero no funcionaron", continúa la publicación en la que agrega: "Los médicos ya hablaron tanto conmigo y mi familia, nos dijeron que nos preparemos que la enfermedad está muy grave y que mi cuerpo poco a poco está demostrando signos de que no puede pelear más, se está debilitando y es lógico 8 años de lucha, mi alma tiene fuerza pero mi cuerpo ya no las tiene, por eso pido por favor ayuda porqué no quiero morir, no creo merecer morirme así, merezco tener un futuro como todos, tener mi familia, tener mis hijos, ver a mi mamá disfrutar de sus nietos el orden natural y no tener que morirme ahora".

Por último, expresa: "Si me toca partir quiero que todos sepan que las redes sociales van a seguir estando activas por mi mamá, para seguir levantando la bandera de la lucha contra el cáncer y sepan que me fui dando hasta donde más pude, gracias a todos por tanto amor, realmente estoy con el alma rota en dos perdón y gracias por tanto amor, sean felices y disfruten la vida que aunque no lo crean es muy corta pero hermosa, adiós.

.

Sebastián en una entrevista exclusiva que dio en Crónica:

En diálogo exclusivo con cronica.com.ar, el joven de Moreno, había explicado cómo fue que le detectaron un tumor llamado “Rabdomiosarcoma embrionario” hace ocho años atrás.

"Al principio comenzó como una pelotita en mi cara y a partir del 2019 empezó a crecer como está creciendo ahora", había contado Amurín D’Amico, a este medio.

Al momento de la entrevista realizada el 2 de mayo del 2020, el joven a través de sus redes sociales y los medios de comunicación pedía ayuda para así llegar a que un médico lo opere. "Estoy luchando contra una enfermedad que no me está dando tregua y me está cortando mi expectativa de vida", había sostenido, y agregado: "Hoy mi expectativa de vida no es de mucho, sino que es de vivir el día a día. Mi estado es crítico".

"Tengo 23 años y no me quiero morir. Quiero vivir en paz, sabiendo que tengo un largo camino. Creo no merecer morir tan temprano, no tengo ganas de que pase eso. No quiero dar lástima, pero no me quiero morir, tengo a mi familia, siento que no es hora todavía", había dicho en ese entones en un posteo que reunió más de 2 millones de reproducciones y casi 30 mil comentarios.