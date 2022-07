Cuando uno recorre el conurbano bonaerense descubre que cada partido tiene una historia, personaje o sitio particular, que lo hacen único con relación a otros. Y en el caso de José C. Paz, una triste noticia despertó a los locales ya que falleció en los últimos días Esteban Florentín, más conocido como el “Hombre Hormiga”.

Cabe destacar, que el Hombre Hormiga será por siempre el superhéroe de José C. Paz y si bien nunca va a ser como Batman, Superman, Thor, Flash o El Capitán América, sencillamente es porque este fue real, de carne y hueso: con sus antenas, su capa roja y la tan característica barba canosa.

Pero, ¿por qué decidió ser una hormiga, habiendo otros insectos o animales en cuestión que podrían “calzar” mejor en el público infantil? “Desde chico veía que las hormigas representan fuerzas pequeñas, que si no trabajaran en conjunto no podrían ser nada. Eso es lo que tenemos que entender”, sostuvo hace unos años. Más allá de su actuación, siempre quiso dejar un mensaje de unión: algo vital en un país complicado como lo es la Argentina.

Su personaje surgió de una forma tan humilde como espontánea, en el cumpleaños de un nene del barrio: “Su mamá no tenía plata para contratar un animador. Así que corté una botella de gaseosa, le di color con trapos y usé una tela como capa”. “Descubrí que los chicos se divertían muchísimo y me di cuenta de que La Hormiguita podía servirle a mucha gente”, rememoró por entonces Esteban, a quien habitualmente se lo podía ver tomando el tren desde José C. Paz hasta Retiro.

"Hombre Hormiga": conocido en La Boca

Su fama no sólo estuvo radicada en José C. Paz, sino también en La Boca, donde indudablemente se volvió una atracción más de ese icónico barrio porteño, vendiendo artesanías (pequeñas hormigas colgantes) y fotos a turistas de Italia, México y España entre otros países latinoamericanos y europeos que tuvieron la fortuna de visitar este país.

Lo que no todos saben es que el Hombre Hormiga nació en la provincia de Corrientes. En su mayoría de edad se vino a Buenos Aires, trabajó en un bar en La Rural y esa situación lo acercó a la adicción con el alcohol: “Empecé a enloquecer, tomaba mucho y no me querían alquilar la habitación”.

Pero tras ese episodio logró comprarse un terreno en José C. Paz, recibir ayuda de Alcohólicos Anónimos y quedar en la retina de cada uno de los vecinos que lo conocieron como el "Hombre Hormiga", siempre con una sonrisa. Porque a diferencia de los que vemos en el cine o en la televisión, este superhéroe sí fue real.